Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Böhl-Iggelheim) Missglücktes Überholmanöver – Unfall mit Personenschaden verursacht und weitergefahren

Am Freitag, 18.09.2020, gegen 12:00 Uhr, überholte ein weißer PKW auf der Landstraße 454 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim, in Höhe des Niederwiesenweihers, einen vor ihm auf der Landstraße fahrenden Radfahrer. Hierbei geriet der PKW in den Gegenverkehr, wo ihm zwei Fahrzeuge aus Richtung Böhl-Iggelheim entgegen kamen. Der erste Entgegenkommende musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Fahrzeug zu vermeiden. In der Folge fuhr diesem jedoch der hinter ihm fahrende PKW auf. Der Vordermann wurde leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug und dem des Auffahrenden entstand jeweils Totalschaden. Die PKWs mussten abgeschleppt werden. Ohne sich weiter zu kümmern, setzten der weiße PKW und auch der Radfahrer ihre Fahrt in Richtung Böhl-Iggelheim fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher (weißer PKW) oder dem Radfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Schifferstadt) Flüchtender PKW nach Verkehrskontrolle – Fahrer stellt sich

Wie bereits am gestrigen Tage (20.09.2020) berichtet, missachtete am Samstag, 19.09.2020, gegen 20:45 Uhr, ein Golf-Fahrer in der Liliengasse die Anhaltezeichen und fuhr auf eine Polizistin zu, sodass diese auf den Gehweg ausweichen musste. Kurz danach stoppte der Fahrer. Beim Versuch die Beifahrertür zu öffnen, beschleunigte er erneut und konnte sich letztlich einer Kontrolle durch Flucht entziehen. Die eingesetzten Polizeibeamte blieben unverletzt. Am Sonntag, 21.09.2020, gegen 20:45 Uhr, erschien der Fahrer sodann persönlich auf der Schifferstadter Polizeidienststelle und stellte sich. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Nötigung im Straßenverkehr. Das Verhalten des 31-Jährigen wird darüber hinaus der Führerscheinstelle mitgeteilt.

(Schifferstadt) Betrunken von Fahrbahn abgekommen und von der Unfallstelle geflüchtet

Am Sonntag, 20.09.2020, gegen 17:30 Uhr, kam in Höhe der Einmündung zum Kestenbergerweg ein PKW-Fahrer von der Maxburgstraße ab und beschädigte diverse Pflanzen. Am Fahrzeug selbst entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der 28-Jährige mit seinem PKW von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf, dank Zeugenangaben, von einer Polizeistreife an der Halteranschrift angetroffen werden. Den Grund für sein Verhalten hatten die Polizisten schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Folge entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

(Böhl-Iggelheim) Schaden von mehreren tausend Euro – vom Unfallort geflüchtet

Am Sonntag, 20.09.2020, gegen 20:45 Uhr, geriet ein roter PKW aus bislang unbekannten Gründen in der Lützelstraße in den Gegenverkehr und beschädigte zwei dort geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß an, begutachtete den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro, stieg sodann wieder in seinen PKW ein und fuhr in Richtung Ortsteilmitte von Iggelheim weiter. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallflüchtige nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bobenheim-Roxheim -Nachtrag zum gemeldeten Brand vom 18.09.2020

Die drei Jugendlichen konnten mittlerweile ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 14-jährigen und 2 dreizehnjährige männliche Jugendliche aus Bobenheim-Roxheim, alle drei gaben im Rahmen der Ermittlungen die Tat zu.