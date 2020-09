Speyer – Alkoholisierter Van-Fahrer kollidiert mit Zaun – SIEHE EINGANGSBILD

20.09.2020, 10:40 Uhr

Ein 46-Jähriger Mercedes-Van-Fahrer aus Speyer fuhr mit seinem Fahrzeug am Sonntagmorgen in der Siemensstraße gegen einen Grundstückszaun und verursachte hieran einen Schaden von ca. 5000EUR. Danach stellte er sein Fahrzeug an einer umliegenden Anschrift ab. Das Fahrzeug als auch der Fahrer konnten von der Polizei dort angetroffen werden. Beim Fahrer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Dem 46-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Speyer – Betrugsversuch per E-Mail

16.09.2020, 14:29 Uhr

Am 16.09 kam es zu einem Betrugsversuch zum Nachteil eines 70-jährigen Mannes aus Speyer. Dieser erhielt eine E-Mail, in welcher sich der Verfasser als „Ellen Bruder“ ausgab. Weiter wurde eine finanzielle Notsituation vorgegeben. Dem Verfasser sei im Ausland die Handtasche mit Reisepass und Kreditkarten entwendet worden, weswegen er nun 850EUR für die entstandenen Hotelkosten und den Rückflug benötigt. Der 70-Jährige erkannte die E-Mail sofort als Betrugsversuch und nahm Kontakt mit der Polizei auf, ohne auf die Forderung einzugehen bzw. Kontodaten preiszugeben. Die Polizei hat mindestens in einem weiteren Fall Kenntnis von einer gleichlautenden E-Mail. Auch hier kam es zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Seien sie misstrauisch, wenn sich Unbekannte bei Ihnen melden und vermeintliche (finanzielle) Notsituationen schildern. Gehen Sie niemals auf derartige Forderungen von unbekannten Absendern ein und unterlassen Sie es, personenbezogene Daten oder Bankdaten an Unbekannte weiterzugeben. Verständigen Sie umgehend die Polizei über derartige Vorfälle.

Speyer – Unter Drogeneinfluss mit Pkw und Wohnmobil unterwegs

20.09.2020, 23:37 Uhr

Am Sonntagnacht wurde mehrere Personen, welche unberechtigt auf dem Technik-Museum-Parkplatz campieren wollten, von dortigem Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen. Hierbei konnte dieser Marihuana-Geruch aus der Gruppe heraus wahrnehmen. Die Polizei konnte die Gruppe dann in der Heinkelstraße kontrollieren. Bei einem 31-jährigen Fahrer eines Wohnmobils als auch bei einem 35-jährigen Toyota-Fahrer (beide aus dem Ruhrkreis in NRW) konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte beide den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Bei der Durchsuchung des Wohnmobils konnte weiterhin eine geringe Menge Kokainmenge fest- und sichergestellt werden. Die Durchsuchung des Toyota nach Betäubungsmitteln verlief ohne Erfolg. Allerdings händigte der Fahrer den Beamten knapp einem Gramm Marihuana aus. Auch dieses wurde sichergestellt. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 24 a StVG.

Speyer – Rennradfahrer ohne Helm stürzt nach Überholvorgang und verletzt sich schwer

Speyer – Rennradfahrer ohne Helm stürzt nach Überholvorgang und verletzt sich schwer (31/2009) 20.09.2020, 12:55 Uhr

Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Heidelberg befuhr am Sonntag gegen 12:55 Uhr den Schillerweg in Richtung Festplatz. Nachdem er eine Dreiergruppe von Rennradfahrern überholte und nach diesen wieder einscherte, kam er aus bislang ungeklärtem Grund ins Schlingern und stürzte. Da er keinen Helm trug, zog er sich beim Aufprall mit dem Kopf auf dem Asphalt eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu und wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Die Polizei rät aufgrund des aktuellen Unfallereignis nochmals zum Tragen eines Fahrradhelms bei der Fahrt, da hierdurch oftmals schlimmere Verletzungsfolgen verhindert werden können.