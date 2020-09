Karlsruhe – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Schwerer Raub einer Halskette

Karlsruhe – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der

zuständige Richter am Amtsgericht am Samstag Haftbefehl gegen einen 28-jährigen

Mann.

Er steht im Verdacht, am frühen Samstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, einem 29-jährigen

Geschädigten in einer Bar in der Amalienstraße zunächst dessen Sonnenbrille

entwendet zu haben. Nachdem sich dieser die Sonnenbrille wieder zurückgeholt

habe, entstand zunächst ein verbaler Disput. Dieser eskalierte zu einer

tätlichen Auseinandersetzung, während der 28-jährige dem 29-jährigen eine

Goldkette vom Hals gerissen und eingesteckt haben soll.

Nach Zeugenhinweisen konnte der Beschuldigte in einer Bar in der Hirschstraße

festgenommen werden. Die Goldkette hatte der Mann noch in der Hosentasche. Zudem

wurde bei dem Beschuldigten ein Einhandmesser aufgefunden.

Zeugen der Tat möchten sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst des

Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung

setzen.

Rheinstetten – Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe – Ein 71-jähriger Fiat-Fahrer kollidierte am Samstag gegen 15:40

Uhr an der Kreuzung Mörscher Straße / Rappenwörthstraße mit einer Straßenbahn.

Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 37.000 Euro. Personen wurden

glücklicherweise keine verletzt.

Der Autofahrer befuhr von der Bundesstraße kommend den Kreisverkehr und übersah

die rote Ampel des Bahnüberganges. Zeitgleich näherte sich von links eine

Straßenbahn und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dem Pkw.

Der Fiat wurde seitlich abgewiesen und kam am Ampelmast, unmittelbar unter dem

Andreaskreuz, zur Endlage.

Bruchsal – Weitere Kontrolle der Maskenpflicht im ÖPNV

Karlsruhe – Kontrollen der Maskenpflicht im öffentlichen

Personennahverkehr standen am Montagvormittag zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr in

den Bussen und Straßenbahnen im Gebiet des Landkreises Karlsruhe auf dem

Programm. Polizeibeamte, Mitarbeiter der Ordnungsämter sowie Fahrscheinprüfer

der Verkehrsbetriebe überwachten gemeinsam die Bahnsteige und Haltestellen in

den Gemeinden und Städten Bruchsal, Bretten, Bad Schönborn, Philippsburg und

Ettlingen.

Ziel war, wie bereits beim Auftakt der gemeinsamen Kontrollaktion am 16.09.2020,

eine erneute Sensibilisierung der Fahrgäste und eine Ahndung von Verstößen gegen

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr und an

den Bahnsteigen und Haltestellen. Vor allem an Haltestellen wartende Fahrgäste

mussten an die Maskenpflicht erinnert werden.

Insgesamt waren 71 Polizeibeamte, neun Gemeindevollzugsbedienstete sowie 21

Fahrscheinprüfer der KVV im Einsatz. Kontrolliert wurden 5185 Personen, von

denen lediglich 32 bußgeldpflichtig verwarnt werden mussten. Verstöße gegen die

Maskenpflicht wurden 918 gezählt. Wegen Erschleichens von Leistungen, da ohne

gültigen Fahrschein unterwegs, wurden 15 Personen angezeigt.

Für Personen, die keine Maske mit sich führten, hatten die Kontrollierenden auch

Einwegmasken zur Hand, die bei Bedarf ausgeteilt werden konnten.

Auffällig war, dass viele Menschen die Maske nur über dem Mund und nicht über

Mund UND Nase trugen. Diese Personen wurden freundlich, aber bestimmt auf ihr

Fehlverhalten hingewiesen. Die Notwendigkeit einer konsequenten Bedeckung gerade

in Bereichen, in denen der Abstand nur schwer eingehalten werden kann, wurde

wiederholt aufgezeigt. Diese Ermahnungen stießen allgemein auf positive

Resonanz.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr gilt sowohl in Bussen und

Bahnen als auch auf den Bahnsteigen und im Haltestellenbereich seit dem

27.04.2020. Seit dem 01. Juli kann bei Verstößen ein Bußgeld von bis 250 Euro

verhängt werden.

Bad Schönborn – Schüsse aus Fahrzeugen eines türkischen Hochzeitskorsos abgegeben – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 15.00 Uhr meldeten Zeugen, dass aus einem

Fahrzeug eines türkischen Hochzeitskorsos Schüsse abgegeben wurden. In diesem

Zusammenhang soll es auch an der Einmündung Bruchsaler Straße / Ohrenbergstraße

zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer, der die

Ohrenbergstraße überqueren wollte und Insassen der Fahrzeuge gekommen sein.

Hierbei seien weitere Schüsse gefallen. Der Hochzeitskorso fuhr danach in

Richtung Heidelberg davon. Aus welchem der Fahrzeuge die Schüsse abgegeben

wurden konnten die Zeugen nicht angeben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen,

insbesondere den Fahrradfahrer, der mit Teilnehmern des Hochzeitskorsos eine

verbale Auseinandersetzung hatte. Diese werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannter fasst Frau unsittlich an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Tatverdächtiger

in der Karlsruher Südstadt eine 21-jährige Frau sexuell belästigt.

Um 00.50 Uhr befand sich die Geschädigte zu Fuß auf dem Nachhauseweg in der

Luisenstraße, als sie der unbekannte Mann zunächst ansprach und ihr wenig später

auf das Gesäß schlug. Im Anschluss rannte der Tatverdächtige in Richtung

Augartenstraße davon. Die geschädigte Frau beschrieb den Flüchtigen als rund 175

cm groß, 18 bis 20 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und von osteuropäischem

Erscheinungsbild. Er trug einen schwarzen oder dunkelgrauen Sportanzug. Zeugen

oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mann greift Polizisten an

Karlsruhe – In der Nacht zum Montag hat ein 33-jähriger Mann bei einer

Kontrolle in der Karlsruher Innenstadt zwei Polizisten angegriffen und musste in

Gewahrsam genommen werden.

Um 00.50 Uhr wollte eine Polizeistreife den 33-Jährigen auf dem Stephansplatz

kontrollieren. Der Mann reagierte zunächst verbal aggressiv und rannte kurze

Zeit später ohne Vorwarnung auf einen Beamten zu. Dabei versuchte er, den

Polizisten mit Fäusten zu schlagen. Nur unter Zuhilfenahme des Schlagstocks

gelang es den Beamten, den Angreifer zu Boden zu bringen und ihn nach Eintreffen

einer zweiten Streifenbesatzung mit Handschließen zu fesseln.

Bei dem Angriff verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Der Tatverdächtige

wurde bis zum Morgen in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Strafanzeige

wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.

Karlsruhe – Tätertrio schlägt und tritt auf Geschädigte ein

Karlsruhe – Drei namentlich unbekannte Täter haben in der Nacht auf

Sonntag in der Hirschstraße zwei Männer geschlagen und als diese am Boden lagen

gegen den Kopf getreten. Einer der Verletzten war zunächst nicht ansprechbar und

musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Zeugen beobachteten gegen 03.20 Uhr, wie die drei Täter auf die beiden

Geschädigten im Alter von jeweils 20 Jahren losgingen. Durch einen Faustschlag

ins Gesicht fiel einer der Männer zunächst gegen die Scheibe eines Supermarktes

ehe er zu Boden ging. Liegend wurde er mehrfach von einem der Schläger an den

Kopf getreten. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der Geschädigte nicht

ansprechbar. Er wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins

Krankenhaus gebracht. Auch das zweite Opfer wurde ins Gesicht geschlagen und

ebenso am Boden liegend in Richtung Kopf getreten, er erlitt dabei lediglich

leichte Verletzungen.

Die Täter gingen nach dem Angriff in Richtung Europaplatz flüchtig und konnten

auch durch die verständigten Polizeistreifen nicht mehr gesehen werden. Ersten

Erkenntnissen zufolge seien sie albanischer Herkunft. Einer der Täter hatte

einen auffälligen dunklen Irokesenhaarschnitt. Ein zweiter Täter hatte eine

Glatze und war komplett schwarz gekleidet, unter anderem mit einer Jacke der

Marke Nike. Der dritte Täter hatte kurze Haare und eine trainiert-muskulöse

Statur.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

ein. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar. Hinweise zu den Tätern

nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721 666-3311

entgegen.

Karlsruhe – Einbrecher klaut Bargeld

Karlsruhe – Bargeld von mehreren hundert Euro hat ein bislang Unbekannter

am Samstagabend bei einem Einbruch in eine Einzimmerwohnung erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Eindringling zwischen

17:00 Uhr und 22:45 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung in der Scheffelstraße.

Im Inneren durchwühlt er sämtlich Schränke und Schubladen und nimmt aus einer

aufgefundenen Geldbörse das Bargeld. Mit seiner Beute konnte der Dieb bislang

unerkannt flüchten.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 6663611

entgegen.

Östringen – Einbruch in Odenheim

Karlsruhe – Unbekannte verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in

ein Einfamilienhaus in der Odenheimer Bergstraße. Zwischen 20.35 Uhr und 21.10

Uhr gelangten Diebe über die aufgehebelte Terrassentür in das Innere des

Wohnhauses und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Trotz zeitnaher

Durchsuchungsmaßnahmen unter Einsatz eines Diensthundes konnte kein

Tatverdächtiger mehr im Anwesen festgestellt werden. Über das Diebesgut kann

nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden. Wer sachdienliche

Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 zu setzen.

Oberhausen-Rheinhausen – Mehrere Fahrzeuge zerkratzt – Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte

Karlsruhe – In Oberhausen hat ein Unbekannter einen Sachschaden von

mehreren tausend Euro verursacht, indem er in der Nacht zum Samstag mindestens 8

Fahrzeug zerkratzt hat.

Die 8 betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich der Ringstraße abgestellt, als sie

von dem Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurden.

Die Polizei sucht hierzu noch Zeugen sowie eventuelle weitere Geschädigte. Der

Gesamtsachschaden dürfte sich im unteren Vierstelligen Bereich bewegen.

Bislang konnten von der Polizei noch nicht alle Geschädigten erreicht werden,

weswegen diese sowie mögliche Zeugen der Tat gebeten werden, sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg unter 07256 932933 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei trennt Schläger durch Einsatz von Pfefferspray

Karlsruhe – Mit dem Einsatz von Pfefferspray trennten Polizeibeamte am

frühen Sonntagmorgen Beteiligte an einer Schlägerei in der Adlerstraße. Obwohl

es mehrere Verletzte gab, zeigte sich anschließend niemand an der Aufklärung der

Körperverletzungsdelikte interessiert.

Die Polizeikräfte wurden um 05.15 Uhr zu einer Schlägerei vor einer Bar in der

Adlerstraße gerufen. Selbst beim Eintreffen der Polizisten schlugen vier

Personen weiter aufeinander ein, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzten und

die Männer gewaltsam trennen mussten. Die insgesamt fünf kontrollierten

Beteiligten im Alter zwischen 29 und 40 Jahren wiesen mehrere, teils blutende

Verletzungen auf und mussten von einem Rettungswagen versorgt werden. Zur

Aufklärung des Sachverhalts wollte keiner der Männer beitragen. Sie waren

teilweise erheblich alkoholisiert, ein 33-jährige Tatverdächtiger wies bei einem

Alkoholtest den Spitzenwert von 1,6 Promille auf.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass noch weitere Personen an der

Auseinandersetzung beteiligt waren, die jedoch nicht mehr von den Einsatzkräften

festgestellt werden konnten. Offenbar wurden bei der Schlägerei auch

abgebrochene Glasflaschen verwendet.

Karlsruhe – Mit Schlagring zugeschlagen

Karlsruhe – Bei körperlichen Auseinandersetzungen am frühen Sonntagmorgen

zunächst an der Haltestelle Europaplatz und später an der Haltestelle

Werderstraße wurde von einem Täter auch ein Schlagring eingesetzt.

Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen.

Zwei Geschädigte im Alter von 20 und 21 Jahren wurden ihren Angaben zufolge

zunächst um 04.07 Uhr von zwei Tätern an der Haltestelle Europaplatz angegangen.

Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt. Sie stiegen schließlich in die

Straßenbahn und fuhren bis zur Haltestelle Werderstraße. Dort wurde sie erneut

von den ihnen flüchtig bekannten Tätern attackiert, wodurch der 21-Jährige

Verletzungen davontrug.

Beide Geschädigten waren deutlich alkoholisiert. Bei einer sofort eingeleiteten

Fahndung der Polizei konnten die Schläger nicht mehr festgestellt werden. Es

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Karlsruhe – Verdacht der Brandstiftung an Vereinsgaststätte

Karlsruhe – Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag im

Eingangsbereich einer Vereinsgaststätte mehrere Stühle in Brand gesetzt und

dabei einen Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Kurz nach 01:00 Uhr wurde das Feuer durch einen Zeugen in der Schäferstraße in

Hagsfeld entdeckt. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hagsfeld wurde festgestellt, dass mehrere vor

der Eingangstür gestapelte Bistrostühle in Brand gesteckt worden sind. Durch die

starke Hitzeentwicklung ist die Hausfassade ebenfalls stark beschädigt worden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat hierzu die Ermittlungen übernommen und ist nun

auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721 6665555 melden

können.

Karlsruhe – Diebstahl auf dem Gelände eines Naturfreundehauses

Karlsruhe – Eine bislang unbekannte Personengruppe „feierte“ im Zeitraum

zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, auf dem Außengelände eines

Naturfreundehauses in Karlsruhe-Grötzingen eine Party. Nicht genug, dass die

Lokalität in einem verwüsteten Zustand – mit z.B. leeren zerbrochenen

Glasflaschen und wild verteilten Gegenständen – verlassen wurde, auch liegt nun

ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vor. So brachen Mitglieder der

Personengruppe verriegelte Kühlschränke auf und konsumierten die darin

befindlichen Getränke. Auch wurde eine Glasscheibe eingeschlagen. Der genaue

Sach- und Diebstahlsschaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Spurensicherung der Kriminaltechnik Karlsruhe hatte beim Eintreffen vor Ort

allerhand zu tun. Es wurden zahlreiche persönliche Gegenstände hinterlassen.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bretten – Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Verkehrszeichen

Karlsruhe – Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei

einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen in Bretten ereignete.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 04.20 Uhr auf der

Bundesstraße 293 unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Dürrenbüchig geriet sie

vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch völlig zerstört wurde. Während der

Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Unfallverursacherin starken

Alkoholgeruch wahr. Außerdem fiel es der Frau sichtlich schwer, sich auf den

Beinen zu halten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

2,8 Promille, weshalb die Autofahrerin auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr

Führerschein wurde einbehalten.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer beschädigt geparktes Fahrzeug

Karlsruhe – Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro war das Ergebnis eines

alkoholbedingten Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Oststadt

ereignete.

Ein 60-jähriger Opel-Fahrer war gegen 20:00 Uhr auf der Haizingerstraße

unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung prallte er auf ein

geparktes Fahrzeug und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Aufmerksame

Zeugen machten Angaben zum Unfallfahrzeug, weshalb der Flüchtige durch eine

Polizeistreife zu Hause festgestellt werden konnte. Bei der anschließenden

Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch, sowie deutliche

Ausfallerscheinungen, bei dem 60-Jährigen war. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb der Mann zu

weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Karlsruhe – Kinder und Jugendliche auf Diebestour

Karlsruhe – Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen wurden am Samstagnachmittag

in einem Einkaufsmarkt auf der Kaiserstraße dabei beobachtet wie sie Waren aus

den Regalen nahmen, in die Taschen steckten und den Markt verließen. Die Mädchen

waren in Begleitung zweier 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen. Bei der Nachschau

in den Taschen der vier konnte Diebesgut aus neun Einkaufsmärten in Karlsruhe

aufgefunden werden. Die Kinder und Jugendlichen wurden auf die Wache gebracht

und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen den

Erziehungsberechtigten überstellt.

Bruchsal – Nach Alkoholfahrt Widerstand geleitet und Dienstgebäude beschädigt

Karlsruhe – Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer fiel am Samstag kurz vor 05.00 Uhr

in Bruchsal einer Streife auf, da er in Schlangenlinien fuhr und auf die

Gegenfahrbahn kam. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest

durchgeführt, der mehr als 1,6 Promille ergab. Während der Fahrt zur Wache

beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die Beleidigungen setzte er dann auf der

Wache fort und leistete schließlich bei der Blutentnahme erheblichen Widerstand.

Erst nachdem er durch vier Beamte festgehalten worden war, konnte die

Blutentnahme durchgeführt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

konnte er die Wache wieder verlassen. Er ging direkt zu einer Baustelle neben

dem Polizeirevier, nahm von dort zwei Steine und ging zurück zum Revier. Noch

bevor die Beamten nach draußen eilen konnten, warf der 46-Jährige bereits einen

Stein gegen die Eingangstüre der Wache, die hierbei beschädigt wurde. Den

zweiten Stein konnten die Beamten dem Mann abnehmen. Da der Beschuldigte

androhte weiter Steine gegen das Dienstgebäude zu werfen, wurde er in Gewahrsam

genommen.

Waghäusel – Radfahrerin meldet Exhibitionisten

Karlsruhe – Auf einem Waldweg zwischen Kirrlach und Waghäusel bemerkte

eine 60-jährige Radfahrerin am Freitag gegen 18:15 Uhr einen Exhibitionisten.

Sie meldete den Mann, welcher mit heruntergelassener Hose neben dem Weg im

Grünstreifen stand und exhibitionistische Handlungen ausführte der Polizei. Der

Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Mitte 20 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Sportliche schlanke Statur

Gebräunte Haut

Dunkle, kurze Haare

Schwarzer 5-Tage-Bart – sah offenbar künstlich aus

Trug hellblaue Jeans-Shorts, ein weißes locker sitzendes T-Shirt mit hellblauem Druck, eine helle Schildkappe und helle Sportschuhe sowie eine runde Sonnenbrille mit sehr dunklen Gläsern.

Vor Ort konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Zeugen oder

Hinweisgeber werden daher gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bruchsal-Untergrombach – Betroffene und Zeugen nach Verkehrsgefährdung durch Porschefahrer gesucht

Bruchsal-Untergrombach – Das Polizeirevier Bruchsal ermittelt gegen den

Fahrer eines Porsche-Sportwagens, der am Donnerstag (17. September) gegen 11.00

Uhr auf der Bundesstraße 3 am Ortsausgang von Untergrombach trotz Gegenverkehrs

überholte. Die Fahrerin eines Streifenwagens des Polizeireviers Bruchsal war

neben mindestens einem noch unbekannten Pkw-Führer in Gegenrichtung unterwegs

und konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden.

Als die Beamten wendeten und die Verfolgung aufnahmen, flüchtete der

Sportwagenfahrer. Schließlich gelang es mit Unterstützung eines anderen

Verkehrsteilnehmers, dessen 60-jährigen Fahrer zu kontrollieren, als er von

einer Sackgasse herausfahren wollte.

Das Polizeirevier Bruchsal sucht nun weitere Fahrzeugführer, die in gefährlicher

Fahrweise überholt und gefährdet wurden, beziehungsweise jene, die in

Gegenrichtung wie auch das Polizeifahrzeug stark abbremsen mussten.

Entsprechende Meldungen nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260

entgegen.