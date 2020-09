Mannheim-Innenstadt: Unbekannte rauben IPhone und flüchten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Ein 23-Jähriger wurde am frühen Freitagmorgen am

Kaiserring in Höhe des Quadrates L 14 Opfer einer Raubstraftat. Gegen 03.00 Uhr

befand sich der alkoholisierte Mann auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Wegen seines

Unwohlseins legte er sich vor einer Bäckerei auf den Boden, wo er sofort

einschlief. Aufgeweckt wurde er von einer unbekannten männlichen Person, die

seinen Rucksack durchsuchte. Als der 23-Jährige den Unbekannten aufforderte,

dies zu unterlassen, wurde er von einer weiteren männlichen Person angegriffen

und zurück zu Boden gebracht. Während der eine ihn festhielt, entwendete der

andere das IPhone des jungen Mannes nebst Kopfhörer im Wert von über tausend

Euro. Die Unbekannten, über die lediglich bekannt ist, dass sie ca. 25-27 Jahre

alt sein sollen, flüchteten in Richtung Wasserturm. Personen, die Hinweise zum

Tathergang oder den unbekannten Räubern geben können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen

Mannheim: Mann bei Streitigkeiten verletzt; Täter geflüchtet

Mannheim – Am Sonntagnachmittag kam es im Jungbusch auf offener Straße zu

einer Auseinandersetzung zweier Männer, bei dem ein 25-jähriger Bulgare

Verletzungen davontrug.

Kurz nach 16 Uhr gerieten beide Männer in der Böckstraße aus noch unbekannten

Gründen in Streit, worauf der unbekannte Täter dem jungen Bulgaren zunächst mit

einem Aschenbecher auf den Kopf schlug und anschließend mit einem spitzen

Gegenstand eine Schnittverletzung zufügte.

Die Wunde wurde in einer Klinik behandelt. Passanten waren dem Verletzten zuvor

zu Hilfe geeilt.

Bislang liegt den Ermittlern jedoch noch keine Personenbeschreibung des Täters

vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0.

Mannheim: Scheiben an mindestens acht Autos eingeschlagen; weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim – Ein bislang unbekannter Täter schlug an bislang acht bekannten

Autos, die zwischen Samstagabend, 20.50-24.00 Uhr, in der Dammstraße, zwischen

dem Anwesen Nr. 29 und der Ecke Draisstraße geparkt waren, mindestens eine

Seitenscheibe ein.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass weitere Fahrzeuge in den angrenzenden Straßen

auf ähnliche Art und Weise beschädigt wurden, werden die Eigentümer dieser

Fahrzeuge, aber auch unabhängige Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier

MA-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Schüsse im Streit abgegeben – Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim ermitteln

Mannheim-Neckarau – Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr gerieten in der

August-Borsig-Straße zwei 28-jährige Männer in Streit. In Folge der

Auseinandersetzung kam es zur Schussabgabe aus einer Pistole, wobei eine der

beiden Personen am Bein verletzt wurde. Der Mann wurde zur medizinischen

Versorgung stationär in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Lebensgefahr

besteht nicht. Die zweite Person ist derzeit flüchtig. Die Hintergründe der

Streitigkeiten sind nach wie vor unklar. Die weiteren Ermittlungen durch die

Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim dauern derzeit

an.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 15:40

Uhr, kam es in einer Tiefgarage an der Neckarpromenade zu einem Verkehrsunfall,

bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Der bislang unbekannte

Autofahrer streifte vermutlich im Vorbeifahren einen Audi und fuhr danach in

unbekannte Richtung davon. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

6.000EUR. Der Verursacher dürfte einen beschädigten Scheinwerfer haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Unfall mit E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf dem Friedrichsring in Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke. Auf Höhe

der Goethestraße überquerte ein 25-jähriger Mann die Gleise, wobei er gegen ein

Eisenstück stieß, welches sich von der Straßenbahnschiene gelöst hatte. Hierbei

stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, insbesondere zwei Frauen die hinter dem

Verletzten fuhren, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der

Telefonnummer 0621/174-4222, zu melden.