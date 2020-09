Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – beteiligter Radfahrer flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: – Ein Radfahrer missachtete am Samstagabend

gegen 21.45 Uhr beim Überqueren der Hohen Straße in Höhe des Anwesens 34-36 die

Vorfahrt einer Autofahrerin. Trotz des sofort eingeleiteten Bremsmanövers konnte

die Fahrerin eines Audi A1 einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der

Radfahrer wurde durch die Kollision über die Motorhaube des Audis geschleudert.

Zu seinen Verletzungen konnte der Unbekannte nicht mehr befragt werden – er

hatte sich mit seinem Herrenrad bereits von der Unfallstelle entfernt. An dem

Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Personen, die sachdienliche

Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu dem bislang unbekannten Radfahrer geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer

06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrkartenautomat gesprengt; zwei Tatverdächtige festgenommen; Zeugen gesucht

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei junge Männer im Alter von 20 und 21

Jahren wurden am frühen Montagmorgen festgenommen. Gegen 2.30 Uhr hatten

zunächst unbekannte Täter am Bahnhof Rot-Malsch einen Fahrkartenautomaten

aufgesprengt und waren anschließend mit einem Auto geflüchtet.

Ein Zeuge hatte eine laute Detonation gehört und die Polizei informiert. Bei der

sofort eingeleiteten Fahndung wurde wenige Minuten nach Bekanntwerden der Tat an

der B 3 bei Wiesloch ein Auto kontrolliert, in dem die beiden Männer saßen. Im

Fahrzeuginneren wurde Equipment aufgefunden und sichergestellt, das zur

Sprengung eines Fahrkartenautomaten gedient haben könnte. Die Zentrale

Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz.

Der Fahrkartenautomat wurde total zerstört. Inwiefern Geld erbeutet wurde und

wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Birnendieb gesucht

Rauenberg – Am Freitag, den 18.09.2020, gegen 15:00 Uhr stellte der

Eigentümer einer Streuobstwiese fest, dass im Zeitraum von Sonntag, den

13.09.2020 bis Freitag, den 18.09.2020, im Gewann „Obere Dachshöhle“ ein

unbekannter „Birnenliebhaber“ zwei etwa sechs Meter hohe Birnbäume bis auf die

letzte Frucht aberntete. Schätzungsweise hingen beide Bäume mit etwa 300 kg

Birnen voll. Da der Dieb die Bäume restlos aberntete und lediglich komplett

verfaultes Obst am Boden zurückließ, gehen die Beamten davon aus, dass er

aufgrund der Masse mit einem Anhänger oder einem Schlepper auf die Wiese

gefahren ist. Auch ein am Grundstück angebrachtes Schild mit „Betreten für

Unbefugte verboten“ schreckte den Dieb nicht ab. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/662850 beim Polizeiposten Mühlhausen zu melden.

Dossenheim: Stromkabel bei Erdarbeiten beschädigt, teilweise Stromausfall, Schienenverkehr unterbrochen; Rückstaus auf B 3

Dossenheim – Entgegen einer ersten Meldung, wurde bei Erdarbeiten am

Raiffeisenplatz keine Phosphorbombe freigelegt und beschädigt, sondern lediglich

ein Stromkabel.

Die „falsche“ Erstmeldung hatte dazu geführt, dass der Durchgangsverkehr auf der

B 3 gesperrt wurde. Lange Rückstaus aus den Richtungen Schriesheim und

Heidelberg-Handschuhsheim (Stand 16.10 Uhr: bis Hans-Thoma-Platz) waren die

Folge.

Wie die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, war ein Stromkabel bei den

Erdarbeiten auf der Baustelle beschädigt worden. Dies hatte zu einem

Stromausfall in Teilen Dossenheims geführt. Auch der Schienenverkehr der Linie 5

war betroffen.

Derzeit finden Reparaturarbeiten statt.

Wie lange die Behinderungen noch andauern, steht noch nicht fest

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitag kam es gegen 13 Uhr an der

Kreuzung Elisenstraße/Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

49-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau wollte mit ihrem Ehemann auf

ihren Fahrrädern von der Elisenstraße nach links in die Neckarstraße abbiegen,

mussten aber verkehrsbedingt an der Kreuzung anhalten. Als die beiden zum

Abbiegevorgang ansetzen konnten, fuhr plötzlich eine unbekannte Fahrradfahrerin

mit Anhänger links an den Geschädigten vorbei. Um eine Kollision zu vermeiden,

bremst das Ehepaar ab, wobei die 49-jährige stürzt und sich eine Fraktur des

Oberschenkelhalses zuzog.

Gesucht wird nun die bislang unbekannte Fahrradfahrerin die an dem Unfall

beteiligt war. Sie wollte noch ihr Kind aus dem Kindergarten am „Feuertor“

abholen und anschließend an die Unfallstelle zurückkehren. Aufgrund der Schwere

der Verletzung wurde die Verletzte von ihrem Mann in ein Krankenhaus gefahren

und es kam kein Kontakt der beiden Unfallparteien mehr zustande.

Zeugen, sowie die gesuchte Fahrradfahrerin, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Sinsheim – Am Sonntag gegen 03:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine

30-jährige Autofahrerin in Sinsheim in der Steinsfurter Straße über den dortigen

Kreisverkehr fuhr und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten auf einem

nahegelegenen Parkplatz das stark beschädigte Auto mit ausgelösten Airbags

ausfindig machen. Die Fahrerin saß völlig aufgelöst neben dem Fahrzeug und wurde

bei dem Unfall leicht am Arm verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens konnte

die Unfallfahrerin vor Ort versorgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

über einem Promille, weshalb der Fahrerin auf dem Polizeirevier Sinsheim eine

Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand

ein Sachschaden von 10.000 EUR.

Dossenheim: Brand eines Treibhauses; Pressemitteilung Nr. 2

Dossenheim – Die Nachlöscharbeiten nach dem Brand eines zu einer Werkstatt

umfunktionierten Treibhauses dauerten bis in den Sonntagvormittag hinein.

Erste Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

ergaben, dass das Feuer bei Arbeiten an einem der Fahrzeuge entstand, die in der

Halle untergestellt waren.

Bei dem Brand war nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren

hunderttausend Euro entstanden.

Ob das Feuer durch fahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurde, ist Gegenstand

der Ermittlungen.

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall bei Polizei gemeldet – Geschädigter gesucht

Eschelbronn – Am Montag meldete sich der Fahrer eines Mercedes beim

Polizeiposten Waibstadt und gab an, bereits am Freitag, den 18.09.2020, gegen

19:00 Uhr zwischen Eschelbronn und Zuzenhausen im Bereich der Oberstraße

rückwärts gegen einen geparkten Audi gefahren zu sein. Nach den Angaben des

Unfallverursachers muss an dem Audi ein Schaden im Bereich der vorderen

Stoßstange entstanden sein. Der Besitzer des Audis wird gebeten, sich persönlich

oder unter der Telefonnummer 07263/5807 beim Polizeiposten Waibstadt zu melden.

Wiesloch/Sandhausen/Mühlhausen/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl mehrerer Geldbörsen in Supermärkten im Rhein-Neckar-Kreis

Wiesloch/Sandhausen/Mühlhausen/Walldorf – Am Samstag, den 19.09.2020,

entwendeten bislang unbekannte Täter in mehreren Supermärkten in Wiesloch,

Sandhausen, Mühlhausen und Walldorf Geldbörsen aus Einkaufswägen. Eine Zeugin

konnte eine verdächtige Person beobachten, welche sich auffällig in der Nähe

älterer Personen aufhielt. Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich,

30 – 40 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle lange Haare, südländisches

Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Jacke. In wie weit

die Taten zusammenhängen, ist Bestand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden

beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Edingen-Neckarhausen: Sachbeschädigung in Kleintierzuchtanlage; Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen – In der Nacht zum Sonntag trieben in der

Kleingartenanlage in der Neckarstraße im Ortsteil Neckarhausen Vandalen offenbar

ihr Unwesen.

Es wurden Bodenlampen beschädigt oder herausgerissen, eine Gartentür sowie ein

Holzzaun beschädigt und die Glasscheibe eines Gartenhauses eingeworfen.

Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch bei über 1.000.-

Euro liegen.

Ob die Beschädigungen im Zusammenhang mit einer Feier in der Nachbarschaft

stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu

melden.

Hockenheim: Hochwertiger Sportwagen gestohlen; Zeugen gesucht

Hockenheim: – Unbekannte Täter entwendeten einen weißen Audi R 8 mit dem

Kennzeichen, NK-D 841, der zwischen Samstag, 8 Uhr und Sonntag, 18. 15 Uhr auf

dem Parkplatz vor dem Hockenheimring in der Continentalstraße abgestellt war.

Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von rund 70.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

Schwetzingen/B36: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwetzingen – Am Montag gegen 07:50 Uhr fuhr ein 67-jähriger

Motorradfahrer auf der B36 in Fahrtrichtung Schwetzingen. In Höhe des

Einfädelungsstreifens, welcher von der A6 auf die B36 führt, kam dieser aus

bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der

Leitplanke und stürzte so schwer, dass er sich hierbei mehrere Knochenbrüche

zuzog. Ein Arzt, welcher zufällig an die Unfallstelle kam, übernahm die

Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Während der Unfallaufnahme

wurde die Straße bis auf eine Spur gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von

3000 EUR. Gegen 09:00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag kam es zwischen 5 Uhr und 6 Uhr zu

einem Verkehrsunfall in der Mozartstraße, bei dem der Verursacher anschließend

einfach davonfuhr. Vermutlich beim Rangieren stieß der bislang unbekannte

Autofahrer gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen stark. Bei dem

Unfallverursacher soll es sich um einen Kleinwagen handeln. Der Sachschaden

beträgt rund 8.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter

der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Geschädigte gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitag kam es um 9 Uhr in der

Rheintalstraße im Ortsteil Hirschacker zu einem Verkehrsunfall, bei dem der

Verursacher einfach weiterfuhr. Eine aufmerksame Zeugin merkte sich das

Kennzeichen des Verursachers, sodass der 66-jährige Mann ausfindig gemacht

werden konnte. Er hatte mit seinem Mercedes ein bislang unbekanntes Auto bei der

Vorbeifahrt beschädigt. Weder die Marke, noch das Kennzeichen des beschädigten

Autos ist bekannt. Es soll sich um einen schwarzen, kleinen PKW handeln.

Zeugen, sowie der Besitzer des beschädigten Autos, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Auto – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag wurde gegen 01:15 Uhr ein Auto

in der Zentgrafenstraße beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten beide

Außenspiegel des PKWs und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu wenden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Büroräume – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 23:30

Uhr, und Freitag, 05:45 Uhr, in die Büroräume eines Hotels in der Hamburger

Straße. Bislang unbekannte Täter drangen durch zwei Terrassentüren in die

Büroräume ein und entwendeten zwei Geldkassetten. Wie hoch der Diebstahl- und

Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Leimen unter der Telefonnummer, 06224-17490, oder an das

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer, 06222-57090, zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Büroräume – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem

versuchten Einbruch in der Hohenhardter Straße im Ortsteil Schatthausen. Bislang

unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und lösten so die Alarmanlage des

Gebäudes aus. Aufgrund dessen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob

etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

A5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnmobile auf Tank- und Rastanlage

A5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag wurde gegen 04:15 Uhr eine

Streife zur Tank- und Rastanlage Hardtwald Ost gerufen, da ein Wohnmobil

aufgebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter hatten das Schloss des

Wohnmobils aufgebohrt und einen Rucksack samt Geldbeutel entwendet. Der Rucksack

wurde anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden, es wurden rund 600

Schweizer Franken aus dem Geldbeutel entwendet. Im weiteren Verlauf konnte

festgestellt werden, dass auf der Tank- und Rastanlage West ebenfalls versucht

wurde in zwei Wohnmobile einzubrechen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222, zu melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern – eine Person schwer verletzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag kam es gegen 14:00 Uhr auf dem

Radweg parallel zur K 4147 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein

57-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem E-Bike in einer Rechtskurve vermutlich

zu schnell und nicht am rechten Fahrbahnrand, als ihm ein 69-jähriger Radfahrer,

der ebenfalls nicht am rechten Fahrbahnrand fuhr, sowie seine Geschwindigkeit

nicht an den Straßenverlauf angepasst hatte, entgegenkam und beide Männer

miteinander kollidierten. Der ältere Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer

verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, der zweite

Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand ein

geringer Sachschaden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 5.000 EUR Sachschaden – Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Autofahrer hat am

Samstagmorgen zwischen 0:15 und 10 Uhr einen auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellten Opel Zafira am Heck

beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den

Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 61-jähriger Autofahrer am Samstag

kurz nach 14.30 Uhr an der Einmündung Rohrbacher Straße/Turmgasse aus Richtung

Heidelberg kommend verbotswidrig nach links abbog, kam es zu Unfall mit der in

gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 23. Dabei lösten an dem Volvo

des 61-Jährigen die Airbags aus. Der Autofahrer blieb unverletzt, auch alle

Insassen in der Straßenbahn trugen keine Verletzungen davon. Der

Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Das Auto musste abgeschleppt

werden, während der bergungsarbeiten war die Straßenbahnverkehr kurzzeitig

eingeschränkt.