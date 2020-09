Heidelberg: Parkscheinautomat in Tiefgarage des Mathematikons aufgebrochen; fünf weitere Taten seit Ende Juli; Zeugen gesucht

Heidelberg – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und

Samstagmorgen einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage des Mathematikons in

der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim auf. Daraus entwendeten sie Bargeld,

in welcher Höhe steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden dürfte insgesamt

bei weit über 1.000.- Euro liegen. Seit dem 28. Juli 2020 kam es zu fünf

ähnlichen Taten in Neckargemünd (2), Mannheim (2) und Heidelberg. Ob alle Taten

auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0

entgegen.

Heidelberg: Einbruch in Einkaufsmarkt; zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen; ein Täter mit Fahrrad geflüchtet

Heidelberg – Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden in der

Nacht zum Sonntag im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen in ein

Einkaufszentrum in der Eppelheimer Straße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie drei

Personen müllsäckeweise Leergut vom Gelände abtransportierten.

Die mit fünf Streifenwagen sofort eingeleitete Fahndung war schnell erfolgreich.

Zwei der drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

Über 500 Plastikflaschen Leergut im Wert von über 100.- Euro, wurden neben

weiteren bereitgehaltenen Müllsäcken sichergestellt.

Der dritte Tatbeteiligte war mit einem Fahrrad geflüchtet. Nach ihren

erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen, auch nach dem dritten Tatbeteiligten dauern an.

Heidelberg: Infostand zu den Themen „Fahrraddiebstahl“ und Wohnungseinbruch“

Heidelberg – In Kooperation mit der Stadtverwaltung betreibt das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte einen Informationsstand zu dem aktuellen Themen

Fahrraddiebstahl und klärt über Sicherungsmöglichkeiten, Fahrradpass und der

Möglichkeit der Fahrradcodierung bei der Kreis-Verkehrswacht Heidelberg auf.

Daneben liegt ein Schwerpunkt auf dem Themenfeld Wohnungseinbruch, wo mit Beginn

der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß steigende Einbruchszahlen zu erwarten

sind. Die Beamten geben Tipps zum Einbruchschutz sowie Hinweise auf die

Möglichkeiten der Vor-Ort-Beratungen durch die Kriminalpolizeiliche

Beratungsstelle und der Förderungsmöglichkeiten bei Sicherungsmaßnahmen

Ort: 69117 Heidelberg, Hauptstraße/Anatomiegarten

Zeit: Freitag, 25.09.2020, 10.00 – 16.00 Uhr

Heidelberg-Wieblingen – Kartoffelernte fördert Panzergranate zu Tage

Heidelberg-Wieblingen – Am Samstagnachmittag wurde bei der Kartoffelernte

im Bereich Heidelberg-Wieblingen eine Panzergranate aufgefunden. Gegen 16.14 Uhr

grub einen Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes einen

granatenähnlichen Gegenstand bei der Erntearbeit auf einem Feld aus und

alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd sperrten den

Fundort bei zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ab. Durch diesen

konnte der 25 x 8 cm lange Gegenstand als ungefährliche Panzergranate ohne

Zünder identifiziert und beseitigt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung

bestand nicht.