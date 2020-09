Gasleck in Eppelsheim

Am Montag, 21.09.2020, wurde gegen 12.30 Uhr ein Gasleck in Eppelsheim gemeldet. Bei Bauarbeiten an einem Gehweg war in der Bahnhofstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Es mussten im Umkreis von 50 Metern die Wohngebäude geräumt werden. Die Gaszufuhr konnte zunächst unterbrochen und nach 20 Minuten vollständig abgeschaltet werden. Die Leitung soll im Laufe des Tages repariert werden. Es entstanden keine Personen- oder Sachschäden.

Einbruch in Bechtheim

Am Montag, 21.09.2020, wurde in einen Betrieb in Bechtheim, Rheinstraße, eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam die Eingangs- und Zimmertüren mehrerer Gebäudeteile und Bürocontainer auf und durchwühlten dort alle Schränke. Erbeutet wurde nach bisheriger Erkenntnis lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte hingegen ca. 5 000 EUR betragen. Aufgrund von Wahrnehmungen eines Nachbarn dürfte sich die Tat gegen 02.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Erneuter Unfall an der Einmündung Landesstraße 386

Ober-Flörsheim – Am heutigen Morgen kam es gegen 07:40 Uhr in Ober-Flörsheim an der Einmündung zur Landesstraße 386 erneut zu einem Unfall. Ein 23-jähriger der mit seinem Pkw aus Richtung Flomborn/Ober-Flörsheim kommend auf die Landesstraße 386 nach links abbiegen wollte übersah einen aus Richtung Stetten kommenden und bevorrechtigten Pkw eines 53-jährigen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhausgebracht. Die beiden Insassen des anderen Pkw blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Alzey-Land-Süd im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen.

Worms – Fahrschüler stürzt mit Moped

Worms – Am Samstagvormittag ist ein 16-jähriger Fahrschüler während der

Fahrstunde auf der B47 Höhe Worms-Pfeddersheim gestürzt und hat sich leicht

verletzt. Er befährt in seiner ersten Fahrstunde vor dem Fahrschulauto die B47

aus Richtung Monsheim kommend in Richtung Worms. In der Ausfahrt Pfeddersheim

verbremst er sich und gerät ins Schleudern. Er stürzt und zieht sich

Schürfwunden zu, die im Klinikum erstversorgt werden.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Worms – Am Sonntag, den 20.09.2020, befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer

mit seinen 18- und 23-jährigen Beifahrern, gegen 01:55 Uhr die Mainzer Straße in

Worms, in Fahrtrichtung Mainz. Hierbei verlor er nach eigenen Angaben aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins

Schleudern. Er kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den

angrenzenden Gehweg und stieß anschließend gegen die Mauer der dortigen

Unterführung. Alle drei Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug

aussteigen und gaben an nicht verletzt zu sein. Die Hinzuziehung des

Rettungsdienstes wurde abgelehnt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte ein

drogentypischer Geruch festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde daraufhin

durchsucht. Hierbei konnten im Fahrzeuginneren Betäubungsmittelutensilien

festgestellt werden. Ein ebenfalls durchgeführter Urintest beim Fahrer reagierte

zudem positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe

entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms – Am Sonntag, den 20.09.2020, wurde der Polizei gegen 04:51 Uhr ein

Alleinunfall an der Einmündung Andreasstraße / Bahnhofstraße in Worms gemeldet.

Der 21-jährige Fahrzeugführer gab an, unmittelbar vor der Verkehrsinsel einer

Katze ausgewichen zu sein. Hierbei sei er von der Fahrbahn abgekommen und

infolge dessen über die Verkehrsinsel gefahren. Das dortige Verkehrsschild wurde

hierbei beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Worms war ebenfalls im Einsatz,

um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Während des

Reinigungsarbeiten wurde die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen vollständig

gesperrt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und auf

eigenen Wunsch durch den Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht. Da bei dem

Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde ihm

anschließend eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ober-Flörsheim – Am Samstag den 19.09.2020 kam es gegen 18:00 Uhr auf der Landesstraße 386 bei Ober-Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte aus Ober-Flörsheim kommend nach links auf die Landesstraße 386 in Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten 56-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Unfall, wobei der Motorradfahrer erheblich im Beinbereich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000,- EUR. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Landstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Brände in Worms-Neuhausen

Worms – In der Nacht vom 19.09.2020 auf den 20.09.2020 wurde gegen 02:30

Uhr ein Brand in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße gemeldet. An einer dortigen

Baustelle wurde eine Absperrung in Brand gesetzt. Ein danebenstehender Bagger

wurde durch das Feuer glücklicherweise nicht beschädigt. Kurz darauf wird in der

nahegelegenen Gaustraße gegenüber des Sportplatzes des TUS Neuhausen ein

weiterer Brand gemeldet. Durch diesen Brand wurde eine Hecke und ein

danebenstehender Baum beschädigt. Ein angrenzender Zaun wurde ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen. Nach momentanen Erkenntnissen ist von einer

vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Es dürfte sich aufgrund der Nähe der

beiden Tatorte um denselben Täter oder Tätergruppe gehandelt haben. Hinweise auf möglicherweise Giftköder vor dem Friedhof in Hamm am Rhein

ausgelegt

Worms – Ein Hundebesitzer meldet am frühen Samstagmorgen, dass er vor dem

Friedhofsgelände in Hamm am Rhein ein Giftköder in Form eines

Fleischwurststückes, welches mit einer Tablette versehen war, aufgefunden habe.

Hinweise auf einen Verursacher oder auf weitere mutmaßlich ausgelegte Giftköder

konnte er nicht geben. Bitte passen Sie genau auf, was ihr Hund im Freien zu

sich nimmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

entgegen.

Betrunken Unfall verursacht und gleich zweimal geflüchtet.

Alzey – Zeugen melden am Freitag den 18.09.2020 um kurz nach 22:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr Nibelungenstraße/Berliner Straße. Hier hatte ein Pkw-Fahrer beim verlassen des Kreisverkehrs offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war über eine Verkehrsinsel gefahren, wobei er ein Verkehrsschild beschädigte. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Er hatte durch den Unfall jedoch sein Kennzeichenschild verloren. An der Halteranschrift konnten die Beamten die Fahrzeughalterin antreffen die Angab, dass ihr Lebensgefährte sich einfach den Schlüssel genommen habe und mit dem Fahrzeug unterwegs sei. Dieser konnte wenig später in Flonheim gemeinsam mit einem Freund neben dem geparkten Pkw festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-jährigen einen Wert von knapp 2 Promille. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er nicht. Während der Kontrolle flüchtete er plötzlich zu Fuß in die angrenzenden Weinberge. Nach einem Hinweis der Fahrzeughalterin/Lebensgefährtin kann er jedoch kurze Zeit später wieder aufgegriffen werden. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

