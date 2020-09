Neustadt: Alle weiteren Tests auf Corona in Georg-von-Neumayer Realschule plus negativ

Neustadt an der Weinstraße – Am vergangenen Donnerstag wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim das positive Coronatest-Ergebnis eines Schülers der Georg-von-Neumayer Realschule plus Neustadt gemeldet. Daraufhin wurden aus der Schulgemeinschaft ca. 60 enge Kontaktpersonen (Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer) ermittelt und am Freitag ein Coronatest für sie angeboten.

Inzwischen liegen alle Ergebnisse vor: Alle Tests waren negativ.

Die engen Kontaktpersonen stehen dennoch weiter unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt, falls sie wider Erwarten doch noch Symptome entwickeln sollten.

Bei Fragen können sich Schüler/innen oder Eltern an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

Wir berichteten: