Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Antrifttal/Vockenrod – Am Montagmittag (21.09.), gegen 11:50 Uhr, kam es auf der K67 zwischen den Ortsteilen Vockenrod und Reibertenrod zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Der 59-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Kreisstraße in Richtung Reibertenrod und kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr dann die Böschung hinauf über ein Hinweisschild und prallte frontal gegen einen Baum. Der polnische Fahrer wurde dabei schwer verletzt und im Transporter eingeklemmt. Der Freiwilligen Feuerwehr Alsfeld gelang es den 59-Jährigen zu retten, der daraufhin per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

13-Jähriger verletzt sich schwer bei Fahrradunfall

Schenklengsfeld. Am Sonntag (20.09.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger aus Schenklengsfeld, mit einem Fahrrad, einen abschüssigen Waldweg, welcher in die Burgstraße mündet. Durch vermutlich zu hohe Geschwindigkeit auf der abschüssigen Strecke, kam der Radfahrer beim Bremsen auf dem dortigen Schotterbelag zu Fall. Hierbei schleuderte das Fahrrad gegen den VW Golf eines 28-jährigen Mannes aus Rotenburg an der Fulda, der in Schrittgeschwindigkeit aufwärts entgegen fuhr und sofort stehen blieb. Jedoch der 13-Jährige prallte mit seinem Körper gegen den Frontbereich des Golfs. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Aufprall bzw. Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Haustür beschädigt

Schotten – Unbekannte zerschlugen in der Nacht auf Samstag (19.09.) die Glasscheibe der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Vogelsbergstraße. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinterrad von Fahrrad gestohlen

Alsfeld – Am Samstag (19.09.) stahlen Unbekannte am Bahnhof das Hinterrad eines schwarzroten Mountainbikes. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer angeschlossen und hatte einen Wert von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Tankstelle eingebrochen

Ludwigsau / Mecklar – Am Sonntag (20.09.), gegen 23:15 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Tankstelle in der Friedloser Straße abgesehen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Zigaretten. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat von zwei Tätern begangen. Beide sollen mittleren Alters, schlank und circa 190 cm groß gewesen sein. Zur Tatzeit waren sie komplett dunkel gekleidet. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem roten Fahrzeug in Richtung Bad Hersfeld.

Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – In der Nacht von Samstag (19.09.) auf Sonntag (20.09.) randalierten Unbekannte auf einem Grundstück im Bereich der Straße „Hof Wehneberg“. Die Täter zerstörten einen Blumenkübel und beschädigten mit den daraus entstandenen Scherben ein Fenster des Einfamilienhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zwei Mountainbikes gestohlen

Bad Hersfeld – Zwischen Freitag (18.09.) und Sonntag (20.09.) hatten es Unbekannte auf zwei Mountainbikes der Marke „Bulls“ abgesehen. Die Räder waren durch die Geschädigte auf einem Hinterhof in der Meisebacher Straße angeschlossen abgestellt gewesen. Die Täter trennten die Schlösser auf bisher unbekannte Art und Weise auf und stahlen die Räder. Beide Räder waren wie beschrieben der Marke „Bulls“. Einmal das Model „Zarena 2 Disc“ in schwarz-pink und einmal das Model „Sharptail 3 Disc“ in schwarz-grün. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Fiat Ducato gestohlen

Bad Hersfeld – Am Freitag (18.09.), zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen blauen Fiat Ducato von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. An dem Fahrzeug befanden sich im Tatzeitraum die amtlichen Kennzeichen HEF-RI 13. Neben dem Fahrzeug wurden noch mehrere Werkzeuge gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Wildeck – In der Nacht zu Samstag (19.09.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen MK-FE 7722 von einem grünen Suzuki „Jimny“. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße „Steinkaute“ abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradfahrer durch Unfall leichtverletzt

Am Samstagnachmittag (19.09.), gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Eichenzell die Bronnzeller Straße aus Richtung Fulda in Richtung Ortsmitte Bronnzell. Ein 40-jähriger VW-Fahrer aus Fulda befuhr die Bronnzeller Straße in entgegengesetzter Richtung. Als dieser nach links auf das Gelände einer Waschanlage fahren wollte, stieß er mit dem Kradfahrer zusammen. Der Kradfahrer kommt zu Fall, wird leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR.

Körperliche Auseinandersetzung

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Person mit Messer verletzt – Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Fulda – Am Sonntag (20.09.), gegen 20:20 Uhr, kam es im Bereich „Hintere Schleifersgasse“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog eine Person dabei ein Messer und verletzte einen der Beteiligten damit schwer. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen durch die Polizei festgenommen werden. Eine dritte männliche Person ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche gestern Abend gegen 20:20 Uhr im Bereich rund um die „Hintere Schleifersgasse“ etwas Verdächtiges gesehen oder beobachtet haben, sich bei der Polizei in Fulda unter der Nummer 0661/105-0 zu melden.

Fußgängerin auf Überweg durch PKW angefahren und schwerverletzt

Am Sonntagabend, 20.09.2020, gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Bad Salzschlirf auf der Schlitzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Fußgängerin aus Bad Salzschlirf schwerverletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 74-jähriger VW-Fahrer aus Großenlüdern die Schlitzer Straße in Richtung Ortsmitte von Bad Salzschlirf. In Höhe der Hausnummer 12 befindet sich ein Gehweg. Hier wollte die 30-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überqueren. Der VW-Fahrer erkannte die Fußgängerin offensichtlich erst sehr spät und fuhr trotz Vollbremsung die Fußgängerin frontal an.

Die Fußgängerin wurde schwerverletzt ins Klinikum Fulda zur medizinischen Behandlung transportiert. Der VW-Fahrer sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,00 EUR.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde zunächst sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

In der Nacht von Freitag dem 18.09.2020 auf Samstag dem 19.09.2020 wurde in Hünfeld ein schwarzer Ford Kuga an der Stoßstange beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz hinter dem Wohnhaus Bodelschwinghstraße 14-18. Der Pkw wurde durch ein Fahrzeug beschädigt, dass rechts neben dem Ford eingeparkt hat. Der bislang noch nicht ermittelte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 1000 Euro.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.