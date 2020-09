A 65: Start der Vorarbeiten zur Fahrbahnerneuerung zwischen den AS Kandel-Nord und Insheim

Kandel / Insheim – Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, beginnt in Kürze mit den vorbereitenden Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der A 65 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kandel-Nord und Insheim. Voraussichtlich ab Mitte Oktober soll die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf einer Streckenlänge von rund vier Kilometern grundhaft erneuert werden.

Mit dem Bau einer neuen Mittelstreifenüberfahrt zwischen den AS Rohrbach und Insheim, beginnen am Donnerstag, 24. September 2020, die vorbereitenden Arbeiten. Diese sind notwendig, um anschließend die erforderliche Baustellenverkehrsführung für die geplante Fahrbahnsanierung einrichten zu können. Die Bauarbeiten sollen bis Sonntag, 27.September, gegen 18 Uhr abgeschlossen sein.

Zum Schutz der Bauarbeiter und der Verkehrsteilnehmer ist im vorgenannten Zeitraum eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen notwendig. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens und um Irritationen durch den Einfädelungsverkehr zu vermeiden, ist die Sperrung der Autobahnzufahrt von der L439 zur A 65 an der AS Rohrbach in Richtung Ludwigshafen erforderlich. Die ausgeschilderte Umleitung (U5) nach Ludwigshafen führt über die L493 und die L543 zur AS Insheim.

Über den genauen Start der vierwöchigen Fahrbahnerneuerung und die damit einhergehende Baustellenverkehrsführung, informieren wir zeitnah in einer gesonderten Presseinformation.

Das Autobahnamt Montabaur bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch die geplanten Bauarbeiten.