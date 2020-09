Polizei Sontra

33-Jähriger aus Sontra nach Sachbeschädigung und Bedrohung in Psychiatrie verbracht

(ots) – Die Polizei von Sontra wurde am Sonntagabend 20.09.2020 gegen 18.45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße von Sontra gerufen. Ein 33-jähriger Hausbewohner hatte dort randaliert und zudem seine Lebensgefährtin bedroht. Letztlich musste der Mann der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden.

Den Beamten wurde der randalierende Mann gemeldet, der am frühen Abend im Verlauf eines Streits seine 28-jährige Lebensgefährtin offenbar mit einem Messer bedroht hatte, die daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet war. Der 33-Jährige randalierte dann allein in der Wohnung, beschädigte dabei die Kücheneinrichtung und warf darüber hinaus auch noch Blumenkübel aus dem Fenster auf ein geparktes Fahrzeug. Dadurch entstand an dem Auto einer 33-jährigen Nachbarin ein Schaden von ca. 500 Euro.

Die Beamten der Polizei in Sontra konnten den 33-Jährigen schließlich an der Wohnanschrift festnehmen und zur Polizeidienststelle nach Sontra verbringen. Wie sich herausstellte, stand der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,83 Promille.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Verbindung mit dem Alkoholkonsum mussten die Beamten den 33-Jährigen letztlich der Psychiatrie in Eschwege zuführen. Strafrechtlich muss sich der Mann aus Sontra jetzt u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.

Auffahrunfall beim neuen Kreisverkehr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen Wichmannshausen und Hoheneiche erneut zu einem Unfall am Kreisverkehr B 27 / B 7. Gegen 14.30 Uhr war ein 36-jähriger Autofahrer aus Nentershausen mit seinem Fahrzeug von Wichmannshausen in Richtung Hoheneiche unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr aufgrund eines langsameren, vorausfahren Fahrzeugs abbremsen musste.

Ein 63-Jähriger aus Ermschwerd und eine 58-Jährige aus Bad Hersfeld, die hinter dem Nentershäuser in gleicher Richtung unterwegs waren, erkannten dies in ihren Fahrzeugen allerdings zu spät und fuhren nacheinander auf. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 12.000 Euro.

Wildunfall

3.000 Euro Schaden entstanden bei einem Wildunfall am Montagmorgen um kurz nach 07.00 Uhr.

Auf der Kreisstraße K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn war ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau mit einem Reh kollidiert.

Polizei Eschwege

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer aus Wanfried, als dieser gegen 23.10 Uhr auf der Landesstraße L 3241 von Abterode in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Tier verschwand nach dem Zusammenprall in der Feldgemarkung, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 750 Euro.

Zwei Kleintransporter kollidieren bei Überholvorgang – Schuldfrage ungeklärt

Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr hat ein 60-Jähriger aus Berkatal mit einem Kleintransporter auf der Landesstraße L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Vockerode einen 40-Jährigen aus Meißner, der ebenfalls in einem Kleintransporter unterwegs war, überholt. Beim Überholvorgang streiften sich die Kleintransporter im Bereich der Außenspiegel.

Die Polizei, die zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, bezifferte den Schaden auf insgesamt 200 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben dem jeweils anderen die Schuld, durch zu weit links bzw. zu weit rechtsfahren den Unfall verursacht zu haben.

Unbekannte verwüsten Gartenhütte – Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende wurde bei der Polizei in Eschwege ein Einbruch in einer Kleingartenanlage zur Anzeige gebracht. In Jestädt, im Bereich “Unter den Weinbergen”, hatten Unbekannte auf einem Gartengrundstück zunächst einen Geräteschuppen aufgehebelt. Mittels in dem Schuppen aufgefundenem Werkzeug gingen die Täter dann ein Gartenhaus an und schlugen hier die Fenster ein. Die Täter verwüsteten dann den Innenraum des Gartenhauses und schlugen auch bei einem Toilettenhäuschen noch die Scheibe ein.

Gestohlen wurde offenbar nichts, so dass die Täter nur den Sachschaden hinterließen. Diesen beziffert die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch, der laut dem Besitzer vmtl. im Laufe der zurückliegenden 14 Tage, zwischen dem 05.09.2020 und dem 19.09.2020, stattfand, nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebe stehlen Portemonnaie beim Einkauf – Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen 21.09.2020 wurde einer 78-jährigen Frau das Portemonnaie geklaut, als die Frau gegen 09.45 Uhr in Eschwege in einem Lebensmittelmarkt in der Dünzebacher Straße zum Einkaufen war. Die Frau hatte während des Einkaufs eine Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt, die in einem unbeobachteten Moment von den Tätern geöffnet wurde.

Daraus entnahmen die Diebe das rote Portemonnaie der Frau, in welchem sich neben 100 Euro an Scheingeld auch der Ausweis und die Krankenkassenkarte der Frau befanden. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Pkw – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 18.45 Uhr und Montagmorgen 08.45 Uhr haben Unbekannte aus einem schwarzen Mercedes C 220 d zwei Geldbörsen mit diversen Dokumenten und Bankkarten, zwei Sonnenbrillen mit Etui, sowie ein Getränkebecher mit Münzgeld entwendet.

Insgesamt geht die Polizei hier von einem Stehlschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro aus.

Das Auto stand im Tatzeitraum in Gertenbach in der Straße zum Anger geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

