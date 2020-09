Frankfurt: Heftige Beleidigungen gegen Polizisten nach Festnahme

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(ne) – Montagfrüh 21.09.2020 um 3:20 Uhr griff ein 27-jähriger eritreischer Staatsangehöriger in der Baseler Straße 2 ihm bekannte Frauen körperlich an. Nach der vorübergehenden Festnahme beleidigte und beschimpfte er die eingesetzten Beamten. Zuvor war der 27-Jährige mit zwei Arbeitskolleginnen (28 und 31 Jahre) unterwegs. Es kam zum Streit, woraufhin der junge Mann einer seiner Begleiterinnen ins Gesicht schlug. Völlig außer sich schnappte er sich anschließend einen E-Scooter und warf diesen in Richtung der anderen Frau, verfehlte sie aber glücklicherweise.

Die nun um Hilfe gerufene Polizei konnte den erheblich alkoholisierten Mann festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, wollte jedoch nicht mehr gehen. Trotz mehrmaliger Aufforderung blieb er sitzen und bestand darauf im Präsidium zu übernachten. Die Beamten führten ihn aus dem Haus vor den Haupteingang und erteilten ihm einen Platzverweis.

Währenddessen beleidigte der 27-Jährige eritreischer Staatsangehörige die Polizisten mit den Worten: “Nazis, Hitler, German Rassist, Deutschland Rassist”. Die Beamten ließen sich nicht provozieren und begaben sich wieder zurück ins Präsidium. Der 27-Jährige beruhigte sich und lief zur U-Bahn. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Frankfurt: Streit unter obdachlosem Paar

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Seitens mehrerer Passanten wurde am Samstag 19.09.2020 gegen 14.30 Uhr der Polizei telefonisch eine Auseinandersetzung/Schlägerei zwischen einem Paar gemeldet. Von den beiden zum Ort des Geschehens entsandten Funkstreifen konnten die beiden besagten Personen angetroffen werden.

Bei ihnen handelt es sich um einen 47-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau.

Beide Personen sollten zum Zwecke der Durchführung weiterer Maßnahmen mit auf die Wache genommen werden. Während der 47-Jährige der Aufforderung Folge leistete, verweigerte die 34-jährige Frau jegliche Kooperation. Sie blieb auf dem Gehweg sitzen, beleidigte die Beamten als “Wichser” und sperrte sich gegen ihre Fesselung.

Letztlich gelang es, beide Personen zur Wache zu verbringen, wo die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Auf dem Revier versuchte die 34-Jährige noch, mit gezielten Tritten in Richtung Kopf und Oberkörper zu treffen.

Frankfurt-Bockenheim: Räuberischer Diebstahl mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots)-(wie) – Am Sonntag 20.09.2020 kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kiosk auf der Leipziger Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest.

Gegen 14:00 Uhr betraten ein 26-Jähriger und eine 23-Jährige den Kiosk. Während die Tatverdächtige den Betreiber des Ladens ablenkte, stahl ihr Begleiter eine Flasche Whisky und flüchtete. Der Inhaber des Kiosks bemerkte den Diebstahl und rannte dem 26-Jährigen hinterher. Dieser stoppte daraufhin und schlug den Beklauten mit der Faust in das Gesicht. Danach setzte er die Flucht fort. Der Kioskbetreiber alarmierte die Polizei.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es einer aufmerksamen Streife des 13. Polizeireviers zwei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung im Skyline-Plaza festzunehmen. Die gestohlene Flasche Whisky war mittlerweile zur Hälfte konsumiert worden. Dennoch wurden sie als Beweismittel sichergestellt.

Die 23-Jährige und der 26-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Frankfurt-Gallus: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Frankfurt (ots)-(wie) – Am Freitag 18.09.2020 kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Unfallflucht in der Europa-Allee 6 zum Nachteil eines Fußgängers, der zuvor von einem Fahrradfahrer angefahren wurde. Der Radler flüchtete.

Der 75-jährige Fußgänger lief die Europa-Allee vor dem Skyline Plaza auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg von der Osloer Straße in Richtung Den Haager Straße entlang. In gleicher Richtung fuhren hinter dem 75-Jährigen zwei Kinder auf ihren Rädern. Beim Versuch an dem Fußgänger vorbeizufahren, kam es zum Zusammenstoß. Der 75-jährige Mann stürzte und verletzte sich.

Der Junge auf dem Fahrrad blickte sich noch um, entfernte sich dann aber in Richtung Den Haager Straße, ohne sich über die Unfallfolgen zu informieren.

Personenbeschreibung: Männlich, 8-10 Jahre, dunkle kurze Haare, brauner Teint.

Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der 069/755-11300 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

