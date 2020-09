Zeuge beobachtet illegale Müllentsorgung – Streife ermittelt Verdächtigen

Kassel-Harleshausen (ots) – Zeuge einer illegalen Müllentsorgung wurde am Sonntagabend 20.09.2020 ein 45-jähriger Kasseler im Bereich einer Brücke über den Geilebach in Harleshausen. Er hatte gegen 22 Uhr einen Mann in der Straße “Zum Feldlager” dabei beobachtet, wie er aus einem Kleintransporter mehrere Müllsäcke und Unrat auslud und in der Natur entsorgte. Da der Zeuge sich das Kennzeichen einprägte und die Polizei verständigte, führten die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Nord zum Erfolg.

Sie konnten den Halter des betroffenen Fahrzeugs ausfindig machen, der wiederum den Fahrer benannte, der die etwa drei Kubikmeter Müll an der Brücke entsorgt hatte. Gegen den 30-Jährigen aus Kassel leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des illegalen Abfallentsorgens ein.

Ihm droht nun ein empfindliches Bußgeld, welches durch die zuständige Verwaltungsbehörde der Stadt Kassel festgelegt wird und durchaus im höheren dreistelligen Bereich liegen könnte. Darüber hinaus ordneten die Beamten dem 30-Jährigen an, den Müll dort wieder abzuholen und fachgerecht zu entsorgen.

Unbekannter erbeutet Smartphones und Tablets bei Einbruch in Geschäft am Königsplatz – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen 20.09.2020 in das Geschäft eines Telekommunikationsunternehmens am Königsplatz eingebrochen und hat etwa 20 Smartphones, Tablets und Smartwatches gestohlen. Mit der Beute im Wert eines fünfstelligen Betrages flüchtete der Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können.

Wie die am Sonntagmorgen am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte gegen 07 Uhr der Einbruchsalarm des Geschäfts am Königsplatz ausgelöst. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten anschließend leider nicht mehr zur Festnahme des flüchtigen Täters.

Wie sich bei der Spurensuche herausstellte, hatte der Unbekannte eine Scheibe neben der Eingangstür eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Geschäft geklettert. Dort erbeutete er trotz Sicherheitsverankerungen gewaltsam mehrere Smartphones, Tablets und Smartwatches aus den Auslagen. Nach erster Einschätzung eines verständigten und am Tatort eintreffenden Mitarbeiters dürfte es sich um etwa 20 Geräte handeln. Die genaue Schadensauflistung erfolgt am heutigen Montag. Der Einbrecher war mit der Beute, die er in eine Umhängetasche gesteckt hatte, wieder über die eingeschlagene Scheibe nach draußen und weiter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

Männlich, hellhäutig, sportliche Statur, dunkle Kopfbedeckung bestehend aus aufgezogener Kapuze und dunkler Basecap, dunkle Mund-Nasen-Bedeckung mit kleinere hellen Applikationen, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, blaue Turnschuhe, schwarze Umhängetasche mit Gurt über der linken Schulter, Handschuhe.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei

Nächtliche Tempo-Kontrollen auf Ihringshäuser Straße – Fahrer mit 97 km/h erwartet Fahrverbot

Kassel-Wesertor (ots) – Beamte des Polizeireviers Nord haben in der Nacht zum heutigen Montag zur Steigerung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laserhandmessgerät auf der Ihringshäuser Straße in Höhe der Kaulbachstraße durchgeführt. Dabei überprüften sie das Tempo von Verkehrsteilnehmern sowohl in Richtung Innenstadt als auch stadtauswärts.

Zwischen Mitternacht und 2 Uhr stellten sie drei Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren. Ein VW Touran war mit 68 km/h gemessen worden, weshalb den Fahrer nun 70 Euro Bußgeld erwarten. Der Fahrer eines VW Bora muss mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt rechnen, da er mit 74 km/h gemessen worden war. Gegen 1 Uhr zeigte das Laserhandmessgerät bei dem Fahrer eines Audi A 6 stadteinwärts einen Wert von 97 km /h an.

Dies hat nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in “Flensburg” sowie ein Monat Fahrverbot

zur Folge.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen