Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Sonntag 20.09.2020 gegen 24 Uhr, fielen einer Funkstreife 2 Männer auf, die auf der Zeil gegen die Fassade eines Gebäudes urinierten. Als die beiden kontrolliert werden sollten, störte der 35-Jährige von Beginn an die Maßnahmen und rief u.a.: “Ihr scheiß Rassisten!”, “Nur, weil ich schwarz bin”, “Ich werde allen sagen, dass ihr mich geschlagen habt”, “Ich werde dafür sorgen, dass ihr morgen eure Jobs los seid” und “Wenn ich sage, dass ihr mich rassistisch behandelt habt, werdet ihr suspendiert”, “Ich bin Boxer, wenn ich will, ficke ich dich”.

Der 26-Jährige hingegen verhielt sich während der Kontrolle kooperativ und wies sich aus.

Der 35-Jährige störte weiterhin fortlaufend die Personenkontrolle und befolgte keinen der mehrfach ausgesprochenen Platzverweise. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, gab er an, keinen Ausweis mit sich zu führen. Bei einer oberflächlichen Durchsuchung konnte auch kein Ausweis gefunden werden, weshalb er zum Revier sistiert wurde.

Während der Kontrolle des 35-Jährigen wurde eine Passantin auf die Situation aufmerksam und begann sofort durch lautes Schreien weitere Personen herbeizulocken. Innerhalb kürzester Zeit sahen sich die Beamten etwa 150 Personen gegenüber, die zum Teil versuchten verbal auf sie einzuwirken bzw. die Maßnahmen filmten.

Mit Äußerungen wie: “Seht her, wie wir alle unterdrückt werden”, “Rassisten” und “Kommt her und filmt alle”, versuchte die Passantin die anderen Personen gegen die Beamten aufzustacheln.

Dies geschah auch mit unwahren Behauptungen wie:

“Kommt her, seht her, hier war noch ein Weißer, der auch gepisst hat und dieser wurde einfach gehen gelassen”. Zum Ende der Maßnahmen stellte sie sich noch vor das Einsatzfahrzeug und versuchte so, die Abfahrt zu verhindern.

Auf der Wache konnten schließlich die Personalien des 35-Jährigen festgestellt werden. Auch hier wiederholte er seine bereits eingangs erwähnten Äußerungen. Letztendlich wurde er nach Durchführung eines Atemalkoholtestes zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen