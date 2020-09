Landau: Ein Besuch im Zoo

Landau – Im September 2020 haben wir den Zoo Landau in der Pfalz besucht. In unserer Serie „Ausflugsziele in Deutschland“ stellen wir den Tierpark vor.

Der Zoo Landau wird als ‚Oase in der Stadt‘ bezeichnet. Das heutige Zoogelände wurde im Jahr 1904 vom Verein „Vogelfreund“ übernommen, der erste Vogelhäuser baute. Seit 1920 ist der Zoo Landau eine städtische Einrichtung. Tierarzt Jens-Ove Heckel ist seit dem Jahr 2000 Zoodirektor und seit 2012 Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V. (ZGAP).

Viele Tiere und Gehege

Zu sehen gibt es viele Tiere: Affen, Papageien, Kakadus, Papageien, Kängurus, Schildkröten, Geckos, Zebras, Gnus, Pfauen. Besonders sehenswert sind die Pinguine, Tiger und Geparde.

Zootier des Jahres 2020

Beos gehören zur Familie der Stare. Sie leben ursprünglich in Sri Lanka, Südwest-Indien, Ostindien, dem Himalayagebiet, Hinterindien, Borneo, Java und den Kleinen Sundainseln und werden in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN geführt

Nicht nur Tiere entdecken, sondern auch Spielspaß

Speziell für Kinder gibt es einen Spielplatz, Fahrkarussell und ein Streichelgehege. In den Ferien bietet die Zooschule ein Betreuungsangebot für Kinder an mit spannenden Themen, darunter Aktivitäten wie Mikroskopieren, Modellieren mit Ton, Spielen und Basteln.

Zooschule – Forschung und Zoopädagogik

Die Zooschule Landau wurde im Jahr 1992 gegründet. Sie bietet Zooschulunterricht für Schulen und Kitas, Ferienprogramme, Workshops, Lesenächte und Führungen an. Weitere Infos auf der Webseite.

Registrierung zur Kontaktverfolgung Pflicht

Vor dem Bezahlen müssen Besucherinnen und Besucher sich gemäß der 11. CoBeLVO RLP registrieren und einen Erfassungsbogen mit Namen, Adresse und Telefonnummer ausfüllen. Um allen Besuchern an der Kasse Wartezeit zu ersparen, ist es möglich, im Vorfeld des Besuchs den Erfassungsbogen als pdf-Dokument herunterzuladen und vorab auszufüllen. Die aktuelle Corona-Verordnung scheibt außerdem vor, dass jeder Gast sich vor Betreten des Zoos die Hände zu desinfizieren hat.

Der Zoo Landau in der Pfalz befindet sich in der Hindenburgstraße 12 und ist ganzjährig geöffnet (Öffnungszeiten).

Impressionen vom Besuch im Zoo Landau in der Pfalz (Fotos: Holger Knecht)