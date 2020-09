Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 20.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Zwei berauschte und drei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bockenheim, Wattenheim, Dirmstein, Kirchheim (ots) – Am Sonntag, 20.09.2020 kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streife der Polizei Grünstadt in der Weinstraße in Bockenheim einen 39-jährigen Fahrer eines Renault Transporters. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln bei dem Mann. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls am Sonntag, 20.09.2020 gegen 12:00 Uhr wurde ein 24-jähriger VW-Golf-Fahrer in der Hauptstraße in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Die Fahrt war für den jungen Mann beendet und auch er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Am Sonntag, 20.09.2020 gegen 16:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Rollerfahrer in der Bodelschwinghstraße in Dirmstein kontrolliert. Bei dem Mann war deutlich Atemalkoholgeruch wahrnehmbar und ein Test ergab knapp 0,7 Promille.

Zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr wurden in der Bissersheimer Straße in Kirchheim gleich zwei Fahrzeugführer kontrolliert, bei denen der festgestellte Atemalkoholwert über der 0,5-Promille-Grenze lag. Bei einer 42-jährigen Dame aus dem Raum Worms wurde ein Wert von über 0,8 Promille gemessen. Bei einem 59-jährigen Fahrzeugführer aus Mainz ergab ein Vortest einen Wert über 0,6 Promille.

In allen drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Polizeibeamte beleidigt

Grünstadt (ots) – Am 20.09.2020 um 03:40 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei Grünstadt aufgrund einer stattfindenen Party mit lauter Musik. Die eingesetzten Beamten konnten in einem Schrebergarten zwischen Bitzenstraße und Friedrich-Ebert-Straße die besagte Party aufgrund des Geräuschpegels schnell ausfindig machen. Die 23-jährige Gastgeberin der Feier sowie ihre Gäste wurden eindringlich zur Ruhe ermahnt und die Musik wurde abgestellt. Ein weiterer Anruf um 04:21 Uhr erforderte das erneute Erscheinen der Polizeistreife vor Ort. Die 23-jährige Grünstadterin zeigte sich nun äußerst aggressiv und aufbrausend gegenüber den Beamten. Die Frau zeigte keinerlei Einsicht und beleidigte gar die Beamten. Erst die Androhung des Polizeigewahrsams ließ die junge Frau schließlich zur Ruhe kommen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet die Störerin auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.