Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.09.2020 um 23:10 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/W. ein Kleinwagen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb dieser zur hiesigen Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorbeugend bis zur Nüchternheit des Betroffenen sichergestellt. Dem 42 Jahre alten Neustädter droht nun ein Verfahren aufgrund einer Ordnungswidrigkeit, welches in der Regel beim Erstverstoß mit 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot verbunden ist.

Neustadt: 63 Jahre alter Mann fährt betrunken Auto

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr um 02:10 Uhr ein Pkw in der Maximilianstraße einer Streife mit eingeschalteten Fernlicht entgegen. Die Streife entschloss sich, den Kleinwagen einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer reagierte zunächst nicht auf die Anhalte Signal „Stopp Polizei“, weshalb er durch ein Sondersignal und eingeschaltetem Blaulicht zum Anhalten bewegt werden musste. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 63- jährigen Neustädter starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Annahme einer Trunkenheitsfahrt und wies ein Ergebnis von 2,25 Promille aus. Das Fahrzeug wurde vor Ort verschlossen und der Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit vorbeugend sichergestellt. Der Autofahrer wurde zur Polizeiinspektion zwecks Blutentnahme verbracht. Aufgrund der vorliegenden Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den volltrunkenen Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montagvormittag, 21.09.2020, wurden in der Zeit zwischen 07:30 bis 12:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schöntalschule und der Heinz-Sielmann-Grundschule in Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Insgesamt konnten in drei jeweils einstündigen Kontrollintervallen 44 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden. Die bei erlaubten 30 km/h gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. Bei zwei Kontrollen wurde zudem eine fehlende Kindersicherung beanstandet und der verantwortliche Fahrzeugführer mit einem Bußgeld belegt.