Zwei Streifenwagen mutwillig beschädigt – ein Täter festgenommen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 20.09.2020 wurden zwei geparkte Streifenwagen der Mannheimer Polizei beschädigt.

Um 23:55 Uhr konnten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zunächst verdächtige Geräusche vor dem Dienstgebäude wahrnehmen. Bei der sofortigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an einem vor dem Polizeipräsidium in L6 abgestellten Streifenwagen die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden über 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter Tel.: 0621-174-0, in Verbindung zu setzen.

Gegen 03:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf einen 24-jährigen Mann aufmerksam, der mehrfach gegen die Beifahrertür eines vor der Wache geparkten Streifenwagens schlug und trat. Die Beamten konnten den renitenten Betrunkenen festnehmen, der die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Ob beide Sachverhalte in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Auch hier werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen könne, sich mit dem Polizeireiver Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621-12580, in Verbindung zu setzen.

Nicht angemeldete Demonstration blockiert Fahrbahn und wird aufgelöst

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag 19.09.2020 gegen 12.15 Uhr ließen sich etwa 60 Personen mit Transparenten auf der Fahrbahn stadtauswärts der Augustaanlage / Ecke Friedensplatz nieder, um ohne Anmeldung zu demonstrieren. Hierdurch wurde die Straße so blockiert, dass ein Befahren vom Wasserturm in Richtung Augustaanlage nicht mehr möglich war.

Mehrfachen Aufforderungen seitens der Polizei, die Straße freiwillig zu räumen, folgten die Kundgebungsteilnehmer zunächst nicht. Erst bei einer letzten Aufforderung und als die Demonstration von der Polizei aufgelöst worden war, kamen rund 50 Demonstranten ihrer Entfernungsverpflichtung nach. Die restlichen elf Personen ließen sich ohne Widerstand gegen 14.30 Uhr durch die Polizei von der Straße begleiten. Nach erfolgter Feststellung der Personalien wurden sie vor Ort entlassen.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Während der Demonstration wurde der Verkehr umgeleitet. Es ergaben sich geringe Verkehrsbeeinträchtigungen.

82-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mannheim (ots) – Ein 82-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 11.35 Uhr am Marktplatz getötet. Der Radfahrer war in Höhe G 1 auf dem Fahrradweg unterwegs und plötzlich nach links auf die Fahrbahn abgebogen. Dabei wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden Opel eines 79-jährigen Fahrers erfasst.

Der Radfahrer prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er kurz nach 15 Uhr seinen Verletzungen erlag.

Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Verkehrsunfall nach übermäßigen Alkoholgenuss

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 19.09.2020 gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem 5er BMW die Magdeburger Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung auf die B 38 kam er nach links von der Straße ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, sowie eine Laterne, ehe er zum Stehen kam.

Die eingesetzten Beamten konnten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR, an der Leitplanke, der Verkehrsinsel, der Laterne und den Verkehrszeichen ein Schaden von ca. 4.000 EUR.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, auf ihn kommt jedoch eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Führerschein wurde einbehalten.

E-Scooter-Fahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Beim Überqueren einer Eisenbahnschiene kam es bereits am Freitagabend gegen 19.00 Uhr auf dem Friedrichsring zum Sturz eines E-Scooter-Fahrers, der sich dadurch Verletzungen zuzog die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Womöglich stürzte der 25-jährige aufgrund eines aufgeschweißten Eisenstücks an der Schiene.

Zur Klärung des genauen Sachverhalts benötigt der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Insbesondere werden die beiden Frauen, die direkt hinter dem Verunfallten auf E-Scooter unterwegs waren, gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der

Tel.-Nummer 0621/174-4222 zu melden.