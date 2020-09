Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Samstag, 19.09.2020, 02:50 Uhr (ots) – Eine aufmerksame Funkstreifenbesatzung befuhr die Elisabethenstraße in Richtung Zeilsheimer Straße. Die Beamten konnten beobachten wie ein Fahrzeug zunächst entgegen der gekennzeichneten Einbahnstraße fuhr. Demnach entschlossen sie sich zu einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl dieser unter Alkoholeinfluss stand.

Bei näherer Überprüfung stellten sie zudem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte wurde anschließend auf die Polizeistation Hofheim verbracht.

Dort wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt.

Danach wurde der Beschuldigte wieder von der Polizeistation entlassen.

Das Führen eines Fahrrads unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hattersheim am Main, Schulstraße, Sonntag, 20.09.2020, 01:50 Uhr (ots) – Die Beamten der Polizeistation Hofheim am Taunus wurden in der Nacht zum Sonntag auf einen fahrauffälligen Fahrradfahrer aufmerksam.

Der in Hattersheim wohnhafte 29-jährige Beschuldigte rauchte während der Fahrt einen Joint.

Zudem konnten die Beamten, nachweislich von durchgeführten Tests, feststellen, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Anschließend wurde der Beschuldigte zur Polizeistation nach Hofheim verbracht, dort wurde eine Blutentnahme durch einen zuständigen Arzt durchgeführt.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Flörsheim am Main, Am Untertor, Freitag, 18.09.20, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr (ots) – Die Geschädigte stellte ihr Fahrrad vor einem Mehrparteienhaus ab. Hierzu sicherte sie es mit einem Bügelschloss an ihrem Vorderrad und einem Fahrradständer. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrrad der Geschädigten sowie das Fahrradschloss.

Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Cityrad der Marke REX. Sollten Sie Zeuge dieser Tat gewesen sein, melden Sie sich bitte hierzu auf der Polizeistation Flörsheim am Main, unter der 06145/5476-0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad aus einer Tiefgarage

Hofheim am Taunus, Königsteiner Straße, Donnerstag, 17.09.20, 07:00 Uhr bis Samstag, 19.09.20, 19:30 Uhr (ots) – Das Fahrrad des Geschädigten befand sich in der Tiefgarage seines Wohnhauses, dieses war zusätzlich durch ein Schloss gesichert. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrrad, samt Schloss und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Fahrrad ist ein weißes Mountainbike der Marke Cube, LTD Race.

Sollten Sie Hinweise zur Tat haben, melden Sie sich bitte hierzu bei der Polizeistation Hofheim, unter der 06192/2079-0.

Sachbeschädigung eines Pkws auf öffentlichem Parkplatz

Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Freitag, 18.09.20, 18:00 Uhr bis Samstag, 19.09.20, 17:30 Uhr (ots) – Das Fahrzeug des Geschädigten wurde durch unbekannte Täter beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse. Hierbei wurde der Kofferraum des Fahrzeuges zerkratzt. Anschließenden flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigung eines Pkws auf öffentlicher Straße

Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Donnerstag, 17.09.20, 16:45 Uhr bis Freitag, 18.09.20, 13:40 Uhr (ots) – Die unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug, grauer Citroen C4, des Geschädigten an der rechten Fahrzeugseite. Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Zuvor wurde durch die Beamten eine Strafanzeige mit ähnlichen Beschädigungen an einem weiteren Pkw aufgenommen. Sollten Sie Zeuge der oben genannten Sachbeschädigungen gewesen sein, melden Sie sich hierfür bitte auf der Polizeistation Eschborn, unter der 06196/9695-0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Hofheim am Taunus, Pfarrgasse, Donnerstag, 17.09.2020 bis 21:00 Uhr (ots) – Der Geschädigte stellte sein Fahrrad vor der Volkshochschule ab. Dieses sicherte er mit einem Schloss am Rahmen und am Fahrradständer. Im genannten Tatzeitraum knackten die unbekannten Täter das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Das Schloss wurde hierbei zerstört und blieb zurück. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in eine unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike in der Farbe Anthrazit. Es ist von dem Hersteller Carver, Modell Transalpin 220. Falls sie Zeuge dieser Tat waren, melden Sie sich bitte hierfür bei der Polizeistation Hofheim, unter der 06192/2079-0.

