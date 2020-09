Rheingau-Taunus

Achtung – Präparierte Hundeköder ausgelegt!

Eltville-Rauenthal (ots) – Bereits am Samstagabend 19.09.2020 fand eine Spaziergängerin im Bereich der Weinbergstraße in Rauenthal ausgelegte Frikadellen, die mit Nägeln bespickt waren. Offensichtlich waren diese dazu bestimmt, vorbeilaufende Hunde anzulocken und zu verletzten.

Die gefundenen Köder wurden von der Finderin eingesammelt und der Polizei übergeben. Hundebesitzer und Gassi Geher werden in diesem Bereich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeistation in Eltville unter der

Tel.-Nr.: 06123- 90900 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Arbeitsunfall im Weinberg

Lorch (ots) – Am Sonntagabend 20.09.2020 verunfallte ein 56-jähriger Winzer aus Lorch mit seinem Traktorgespann in einem Weinberg bei Aulhausen. Der Winzer verlor beim bergab fahren die Kontrolle über seine Arbeitsmaschine und überschlug sich damit. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Bad Schwalbach (ots) – Am 18.09.2020 um 16:00 Uhr kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Polizeieinsatz wegen familiärer Streitigkeiten. Der 39-jährige Mann eines getrennt lebenden Ehepaares suchte seine Ehefrau auf und wollte trotz Zurückweisung in die Wohnung eindringen. Die eingesetzten Streifen konnten den Mann, der mittlerweile in Wiesbaden wohnt, schließlich auf der Terrasse der Wohnung antreffen.

Da er der mehrfachen Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen nicht nachkam, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der Mann derart, dass durch die Beamten körperliche Gewalt angewendet werden mussten. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Nach den polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich der Mann soweit, dass er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnte.

Wiesbaden

Raubüberfall mit Schußwaffe auf Wettbüro – Polizei sucht Zeugen

Mainz-Kastel (ots) – Am Samstagabend 19.9.2020 hat ein unbekannter Täter ein Wettbüro in der Roonstraße in Mainz-Kastel überfallen. Er betrat gegen 22.45 Uhr das Gebäude und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des vorhandenen Bargeldes.

Nach Erhalt des Bargeldes ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme des Täters.

Täterbeschreibung:

Der Mann wurde als 35-40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben.

Der Täter habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose mit kleinem weißen Adidas-Emblem auf dem linken Oberschenkel bekleidet gewesen und habe schwarze Schuhe getragen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Dabei sind vor allem Beobachtungen vor der Tat oder auf der Flucht für die Kriminalpolizei von besonderer Bedeutung.

