Gefährliche Körperverletzung

Hochstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Großgasse in Hochstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Anwohner wollte zwei junge Männer zur Ruhe ermahnen, die grölend und laute Musik hörend, durch die Großgasse zogen. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in einer gefährlichen Körperverletzung gipfelte.

Die beiden jungen Männer schlugen und traten hierbei auf den Geschädigten ein, bevor sie die Flucht ergriffen. Beide Männer sollen zwischen 25-30 Jahre alt sein, einer davon von schlanker Statur und mit einer Lederjacke bekleidet. Der Geschädigte musste sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben

Fahrer unter Btm-Beeinflussung

Annweiler (ots) – In den frühen Abendstunden des 19.09.2020 fiel einer Streife in der Landauer Straße in Annweiler ein 45 jähriger PKW Fahrer auf. Bei der folgenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabisprodukte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Annweiler (ots) – In der Nacht auf Samstag 19.09.2020 fiel einer Streife in der Landauer Straße in Annweiler der Fahrer eines schwarzen BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei der Einfahrt in den Libellenkreisel überfuhr er den Bordstein mit einer solchen Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug seitlich versetzt wurde.

Während der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Aufgrund der Fahrweise in Verbindung mit dem Alkoholkonsum wurde der Führerschein einbehalten.

Unfallflucht mit beschädigter Dachrinne

St. Martin (ots) – Am 18.09.2020 gegen 12:34 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer mit seinem Wohnmobil die Dachrinne eines Wohnanwesens in der Bergstraße in St. Martin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Dachrinne und am Wohnmobil entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 900 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder unter der E-Mailadresse: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.