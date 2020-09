Landau: Die Polizei-News

Achtung, eventuelle Giftköder!

Landau-Arzheim (ots) – Am Freitagabend wurde gegen 20:00 Uhr in Landau-Arzheim im Feldbereich in der Nähe der Gaststätte “Kleine Kalmit” eine 59-jährige Frau festgestellt, die neben Katzenfutter noch ein zurzeit noch nicht näher untersuchtes Granulat mit sich führte, bei dem es sich um Gift handeln könnte. Zuvor wurde die Frau beobachtet, wie sie das Katzenfutter im Feldbereich auslegte.

Die Polizei Landau rät, Hunde an dieser Örtlichkeit nicht von der Leine zu lassen und beim Verhalten der Tiere stets aufmerksam zu sein. Es wird nach berichtet.

Körperverletzung – Trio in schwarzem SUV gesucht

Landau (ots) – Die Geschädigte befand sich am 19.09.2020 gegen 01:00 Uhr zusammen mit mehreren weiteren Personen in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Johannes-Kopp-Straße. Aus einem vorbeifahrenden schwarzen SUV wurde zunächst einer der Mitfahrer der Geschädigten angepöbelt.

Während des folgenden Streitgesprächs stiegen 3 der SUV Insassen aus und schlugen die Fahrerscheibe der Geschädigten ein. Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt die Geschädigte leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Der Geschädigten gelang es im Anschluss mit ihrem Fahrzeug zu flüchten. Eine umgehende Fahndung nach dem schwarzen SUV verlief negativ.

Verkehrsunfall mit Flucht Geschädigter gesucht

Landau (ots) – Am 18.09.2020 meldet ein 19jähriger PKW Fahrer aus dem Bereich Speyer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der IHK Landau. Er hatte gegen 12:00 Uhr sein Fahrzeug ausgeparkt und hierbei offensichtlich ein anderes geparktes Fahrzeug berührt. Da er den Zusammenprall nicht bemerkte, fuhr er zunächst weiter. Als er später einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte, meldete er sich bei der Polizeiinspektion Landau. Das weitere Unfallbeteiligte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort und konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen oder Geschädigte mögen sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.