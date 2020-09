Verkehrskontrolle – Flüchtender PKW fährt auf Polizistin zu

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 19.09.2020 gegen 20:45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Während dem Einsatz vernahmen die Polizeibeamten den aufheulenden Motor eines roten VW Golf. Der Golf befuhr die Lillengasse in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Durch Handzeichen wurde der Fahrer aufgefordert, anzuhalten.

Die Anhaltezeichen missachtete der Golf-Fahrer und fuhr auf eine Polizistin zu, sodass diese auf den Gehweg ausweichen musste. Kurz danach stoppte der PKW-Fahrer. Beim Versuch die Beifahrertür zu öffnen, beschleunigte der Fahrzeugführer erneut und konnte flüchten. In diesem Moment kam ein schwarzer PKW entgegen.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des schwarzen PKWs, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verdacht der Brandstiftung

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 18.09.2020 rückten Feuerwehr und Polizei gegen 16 Uhr zu einem Brand, an einem Baumarkt in den Fuchslöchern Bobenheim-Roxheim aus. Hier konnten mehrere Rollen Dämmmaterial brennend festgestellt und durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Im Rahmen weitere Ermittlungen konnten Hinweise auf 3 Jugendliche gewonnen werden, welche mit der Inbrandsetzung des Dämmmaterials in Verbindung stehen dürften.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte allerdings im 4-stelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen bezüglich der 3 Jugendlichen wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fehlender Führerschein und Alkohol führen zu folgenschwerem Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots) – Ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit 1,2 Promille und ohne Führerschein, unterwegs mit dem BMW seines Freundes, welcher selbst mit 1,6 Promille auf dem Beifahrersitz verweilt, landet in den frühen Morgenstunden des 19.09.2020 mitten auf dem Kreisverkehr am Ortseingang in Bobenheim-Roxheim. Dieser war zuvor auf der L523, aus Frankenthal kommend, in Richtung Bobenheim-Roxheim gefahren und hierbei geradewegs auf den Kreisverkehr aufgefahren. Direkte Folge des Unfalls sind ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR sowie mehrere leichte Verletzungen der beiden Insassen, weshalb beiden ins ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste.

Weiter sieht der Fahrer einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Auch der Beifahrer kommt nicht ungeschoren davon, da er das Fahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand dem 17-jährigen überlassen hat, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 17-jährige ist wohl gerade dabei einen Führerschein zu erwerben, was sich nunmehr für unbestimmte Zeit erledigt haben dürfte. Der PKW konnte letztlich erst mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Taschendiebstahl

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 17.09.2020 gegen 11:30 Uhr, hielt sich eine 85-jährige Frau in einem Modegeschäft im Gewerbegebiet in Mutterstadt (An der Fohlenweide) auf. Während dem Anprobieren von Kleidungsstücken stellte die Frau ihre Handtasche mit Geldbeutel ab. An der Kasse bemerkte die Dame, dass ihre Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Seitens der Polizei werden folgende Hinweise gegeben:

Lassen Sie Ihre Wertsachen nie aus den Augen

Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen

Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 19.09.2020 gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte. Höhe der Neuen Pforte fuhr ein 20-jähriger Radfahrer auf die Ludwigshafener Straße und stieß mit dem bevorrechtigten PKW der 62-Jährigen zusammen. Beim Sturz zog sich der Radfahrer eine leichte Verletzung am Kopf zu.

Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Radfahrer ergeben haben, wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,26 Promille. Daraufhin wurde dem Radfahrer auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird hierüber in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 19.09.2020 gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt ein Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden (ca. 19.000EUR). Ein 39-jähriger, sowie ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhren nacheinander die Ludwigshafener Straße in Richtung Pfalzring. Kurz vor der Kreuzung bremste der 39-Jährige ab, um auf einen Parkplatz abzubiegen. Der nachfolgende 22-Jährige fuhr auf den abbiegenden PKW auf.

Durch den Zusammenstoß trugen die beiden Fahrer, sowie die jeweiligen Insassen Schmerzen im Kopf-/Nackenbereich davon. Eine ärztliche Behandlung war an der Unfallstelle nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren durch das Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der 57-jährige geschädigte Autofahrer parkt seinen Pkw, einen grauen VW Passat, am Samstag, (19.09.2020), zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, auf dem Globus-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigt den geparkten Pkw beim Parkvorgang in die daneben befindliche Parkbucht und entfernt sich hiernach von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen kann der 72-jährige verantwortliche Fahrzeugführer im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.