Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 20.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Betrugsmasche Scamming

Bad Dürkheim (ots) – Eine 81-jährige Bad Dürkheimerin hat durch „love scamming“, also Liebesbetrug im Internet, 25.000 EUR verloren. Über soziale Netzwerke lernte sie einen Mann kennen, der angeblich auf einer Bohrinsel arbeitet und in einem halben Jahr zu ihr kommen möchte. Um ihr eine Box mit 600.000 EUR über einen Diplomaten zukommen lassen zu können, benötige er Vorkassezahlungen. Die Frau investierte insgesamt 25.000 EUR, bis ihr Zweifel an der Echtheit der Person kamen. Daraufhin erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Es handelt sich hierbei um eine der Polizei bekannten Betrugsmasche des Scammings. Wichtige Informationen zu dieser Betrugsmasche, wie Sie diese erkennen und was Sie tun können, wenn sie betrogen wurden, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Haßloch: Feuerwehrmann auf der Fahrt zum Einsatz verunglückt

Haßloch (ots) – Ein 19-jähriger Angehöriger der Feuerwehr wollte am Sonntagmorgen nach einer Alarmierung mit seinem Fahrrad möglichst schnell ins Gerätehaus fahren. Hierbei bog er mit so hoher Geschwindigkeit von der Langgasse nach rechts in die Kirchgasse ab, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er kam auf die Gegenfahrspur ab, wo er mit dem Auto einer 69-jährigen Haßlocherin kollidierte. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen vermutlich nur leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Auto der Frau entstand nur leichter Sachschaden.