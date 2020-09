Unzufriedener Casinogast

Germersheim (ots) – Ein 30-jähriger Mann schlug einer Mitarbeiterin eines Casinos in Germersheim aus Frust in der Nacht von Freitag auf Samstag 19.09.2020 mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Mitarbeiterin wollte gegen 02:00 Uhr das Casino schließen und bat den noch an einem Automaten spielenden Mann das Gebäude zu verlassen. Dieser wurde daraufhin aggressiv und schlug zunächst gegen den Spielautomaten.

Die Casinomitarbeiterin versuchte den Mann daraufhin zu beruhigen. Der Mann wurde jedoch zunehmend aggressiver und schlug der Mitarbeiterin des Casinos ins Gesicht. Gegen den 30-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Durch den Spielhallenbetreiber wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen.

Brand an der Alla-Hopp-Anlage

Rülzheim (ots) – Derzeit unbekannte Täter zündeten am 19.09.2020 gegen 21:55 Uhr im Bereich der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim ein Schild an. Zudem wurden an der angrenzenden Straußenfarm zwei Bäume im unteren Bereich der Stämme angezündet. Die Brandherde konnten durch aufmerksame Bürger noch vor Eintreffen der Feuerwehr ausgetreten werden. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrten mit Fahrrädern

Germersheim/Rülzheim (ots) – In der Nacht vom 19.09.2020 auf den 20.09.2020 wurde in Germersheim ein Fahrradfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 54-Jährige erheblich Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich in Rülzheim. Dort wurde ein Fahrradfahrer mit 1,88 Promille angehalten und kontrolliert.

Polizei, dein Freund und Helfer

Wörth (ots) – Am Samstag 19.09.2020 meldet sich gegen 20:00 Uhr eine 90-jährige Mitteilerin und berichtet, dass sie den Deckel ihrer Kühltruhe beim Öffnen beschädigt habe. Dieser könne nun nicht mehr geschlossen werden und deshalb benötige sie Hilfe. Die Streife vor Ort konnte der betagten Frau helfen.

Der Deckel, welcher lediglich aus den Scharnieren gesprungen war, wurde wieder eingehängt und geschlossen. Aufgrund der schnellen Hilfe entstand der Anruferin kein Schaden am Gefriergut.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wörth-Büchelberg (ots) – Am Samstag 19.09.2020 führte um 14:25 Uhr eine Streife der PI Wörth eine Verkehrskontrolle in Büchelberg durch. Beim 36-jährigen Fahrer eines PKW wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens bekannt, dass der Autofahrer schon einmal ohne Führerschein am Steuer aufgefallen war. Der PKW wurde vor Ort verschlossen, die Fahrt beendet.

Alkoholisierter Zweiradfahrer ohne Führerschein

Wörth (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit am 19.09.20 um 02:10 Uhr fiel ein motorisiertes Zweirad auf dem Fahrradweg zwischen Jockgrim und Wörth auf. Das Zweirad wurde auffällig langsam und in Schlangenlinien gefahren. Das Zweirad mit Versicherungskennzeichen wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein 31-jähriger Mann aus Jockgrim als Fahrer festgestellt werden.

Schon während der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ebenso ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit aufgrund Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Bezüglich einem vermuteten Drogenkonsum wollte der Zweiradfahrer eher keine Angaben machen.

Vielmehr versuchte er zu Fuß von der Kontrollstelle zu flüchten. Dies gelang nur ganz kurz, der Kraftfahrer wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, welche aufgrund der Verdachtsmomente an der Kontrollstelle auf Alkohol und Drogen untersucht wird. Während den Ermittlungen auf der Dienststelle wurde ermittelt, dass der Zweiradfahrer keinen Führerschein für das Kleinkraftrad besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und nach Abschluss der Blutuntersuchungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt.