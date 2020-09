Frankfurt: Mit Messer verletzt

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 41-jähriger Wohnsitzloser befand sich am Sonntag 20.09.2020 gegen 04.45 Uhr vor einem Kiosk in der Taunusstraße. Unvermittelt ging ein 17-jähriger Frankfurter auf ihn zu, stach mit seinem Messer in Richtung Oberkörper des 41-Jährigen und flüchtete. Von Zeugen wurden sofort die Rettungskräfte und die Polizei verständigt. Einer Funkstreife gelang noch in Tatortnähe die Festnahme des 17-jährigen Tatverdächtigen. Das Messer konnte bei ihm aufgefunden werden.

Der schwer verletzte 41-Jährige musste sofort in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er operiert wurde. Die Hintergründe zu dieser Tat sind noch vollkommen unklar.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Jugendliche Flaschenwerfer

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(fue) – Zeugen teilten der Polizei am Samstag 19.09.2020 gegen 23.30 Uhr mit, dass drei Jugendliche in der Straße Nußzeil “Schaukämpfe” aufführen würden. Außerdem hatten sie Flaschen auf die Straße und gegen eine vorbeifahrende S-Bahn und einen Doppelstockzug der DB geworfen.

Die 3 beschriebenen Personen, ein 17- und ein 19-Jähriger aus Bad Homburg, sowie ein 19-jähriger Frankfurter, konnten dort angetroffen und festgenommen werden. Alle drei Personen traten aggressiv auf, der 17-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Die Bundespolizei wurde von dem Vorgang unterrichtet. Gegen die jungen Männer wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr gefertigt. Ob an den vorbeigefahrenen Zügen Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht endgültig geklärt.

Frankfurt: Erneute versuchte Brandstiftung an einem Imbiss

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Zeugen konnten am Sonntag 20.09.2020 gegen 01.25 Uhr Geräusche wahrnehmen. Diese stammten von einem brennenden Gegenstand, der in der Mainkurstraße gegen die Fassade eines Imbisses geworfen wurde. Zwei bislang unbekannt gebliebene Personen flüchteten über die Roßdorfer Straße in Richtung der Saalburgallee.

An der Glasfront des Imbisses entstand ein Riss, sie wurde außerdem verrußt.

Zur eigentlichen Brandentwicklung kam es nicht. Die Reste einer Glasflasche wurden sichergestellt.

Eine der flüchtenden Personen trug einen schwarzen Kapuzenpullover, die andere einen weißen Kapuzenpullover.

Bereits am 13.09.2020 gegen 02.30 Uhr, war der Imbiss Ziel eines Molotow-Cocktails geworden.

Die Polizei bittet Personen, welche in diesem Zusammenhang stehende, sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Sachbeschädigung

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Die Stadtpolizei führte am Samstag 19.09.2020 in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 15.10 Uhr, eine Streife im Bahnhofsgebiet durch. Ihren Funkwagen, einen Mercedes Vito, stellte sie in der Niddastraße, in Höhe der Hausnummer 53, ab.

Durch einen Zeugen wurde eine Funkstreife des 4. Polizeirevieres, die sich in der Moselstraße befand, darauf aufmerksam gemacht, dass der Wagen der Stadtpolizei mit Farbe beschmiert wurde. Mittels goldener Sprühfarbe war auf dem hinteren Kotflügel das Graffiti “ACAB” angebracht worden.

Der hintere Reifen und das hintere Kennzeichen wurden ebenfalls besprüht.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen