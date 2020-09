Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Betrügerischer Anruf/ Gewinnversprechen

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 15:00 Uhr wurde eine 78-jährige Frau aus Bad Dürkheim Opfer eines Betruges. In einem Telefonat wurde ihr ein Gewinnversprechen eröffnet. Angeblich habe sie eine Reise gewonnen. Der Anrufer verwickelte die Dame derart in ein Gespräch, dass dieser ihre Bankdaten in Erfahrung bringen konnte. Die Dame verständigte am Folgetag unverzüglich ihre Bank. Bis dato war keine Abbuchung erfolgt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Geben Sie gegenüber Ihnen unbekannten Anrufern niemals Bank- oder personenbezogene Daten preis! Sollten Sie den Anrufer nicht verifizieren können, empfiehlt es sich, das Gespräch unverzüglich zu beenden. Sollten Sie Opfer eines betrügerischen Anrufes geworden sein oder sonstige verdächtige Anrufe erhalten, so melden Sie dies bitte Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Autoscheibe eingeschlagen, Tauchzubehör entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 17.09.2020, gegen 19:00 Uhr bis Freitag, 18.09.2020, gegen 10:00 Uhr wurde die Seitenscheibe eines parkenden Autos eingeworfen, welches neben der Kreisstraße 5 zwischen Erpolzheim und Bad Dürkheim-Ungstein in dortigem Grünstreifen abgestellt worden war. Anschließend entwendete der unbekannte Täter im Fahrzeug deponierte Tauchausrüstung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

BAB 650: Geschwindigkeitsüberwachung – Roadpol Safety Days

Bad Dürkheim / Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen der Roadpol Safety Days wurde am 17.09.2020 zwischen 10:30 und 16:00 Uhr durch die PASt Ruchheim eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Provida-Fahrzeug durchgeführt. Hierbei wurden neben Verstößen gegen das Überholverbot vier Geschwindigkeitsverstöße, davon einer mit drohendem Fahrverbot, festgestellt. Durch den Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurde am Nachmittag und den frühen Abendstunden des gleichen Tages zwischen 15:00 und 20:00 Uhr im Baustellenbereich der A650 eine mobile Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei ergab sich eine erschreckende Beanstandungsquote von ca. 30%. Von 3383 gemessenen Fahrzeugführer/innen missachteten 1002 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. 259 Fahrer/innen davon müssen mit einem Bußgeldbescheid und mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen, in 25 Fällen kommt ein mindestens einmonatiges Fahrverbot hinzu. Trauriger Spitzenreiter der Messung: 142 km/h.

Weisenheim am Berg: Drei Tote und drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots) – Am Samstag, 19.09.20, gegen 18.18 Uhr, kam es auf der Kreisstraße K1, zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Jaguars von Weisenheim am Berg in Richtung Kirchheim. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Jaguar ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Die 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin verstarben noch am Unfallort. Ein im Kindersitz gesicherter Säugling wurde leicht verletzt.

Der Fahrer und Beifahrer des Jaguars wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.