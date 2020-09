Ludwigshafen: Generalprobe für Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen – Spiel mit Zuschauern

Ludwigshafen – Fünf Tage vor dem Saisonstart in Leipzig am 1. Oktober (19 Uhr) findet eine Generalprobe für Heimspiele mit Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle statt: Am Samstag, 26. September 2020 (16 Uhr) testen die Eulen in heimischer Halle gegen Zweitligist SG BBM Bietigheim. Die zuständigen Behörden haben grünes Licht für den Besuch von 250 Zuschauern gegeben.

Karten können nur online ab Mitte nächster Woche bestellt werden – Infos folgen. Auf dem Prüfstand steht beim Test gegen Bietigheim das vom Verein im Zusammenwirken mit Experten, unter anderem des Ludwigshafener Klinikums, ausgearbeitete Hygienekonzept.

Appell an das Verantwortungsgefühl

„Wir sind dankbar und es freut uns sehr, dass wir diesen Testlauf in unserer Heimspielstätte, der Friedrich-Ebert-Halle, austragen dürfen. Jetzt liegt es an uns, zu zeigen und davon sind wir überzeugt, dass die intensiv erarbeiteten Hygienekonzepte greifen. Ich kann daher nur jeden Fan animieren: Seid dabei und tragt mit uns gemeinsam Verantwortung“, verfolgt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler das Ziel, nach einem erfolgreichen Testlauf, beim Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 6. Oktober (19 Uhr) die Zuschauerzahl erhöhen zu dürfen und bittet um Verständnis für die Kurzfristigkeit, die die jetzige Situation erfordert.