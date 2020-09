Brühl: Brühler Hallenbad wird am 22. September 2020 geöffnet

Brühl – Die ersten „Blöcke“ sind zwischenzeitlich reserviert, aber insbesondere am Abend und am Wochenende gibt es noch freie Plätze im Brühler Hallenbad, das am 22. September 2020 unter Pandemiebedingungen für den öffentlichen Badebetrieb öffnen wird.

Dabei wird es zwar eine Begrenzung auf 31 gleichzeitig anwesende Besucher geben, aber um dennoch möglichst vielen Schwimmfreunden den Zutritt zu ermöglichen, wurden jeweils zweieinhalbstündige Blöcke gebildet, nach denen die Badezeit endet. Es wird „reiner Schwimmbetrieb“ angeboten, auch Schwimmkurse für Kinder wird es geben. Die gemütlichen und beliebten „Kaffeerunden“ im Foyer vor oder nach dem Schwimmen können im Moment allerdings nicht stattfinden. Und damit dort auch keine Warteschlangen vor der Kasse entstehen, müssen die Eintrittskarten im Voraus über ein Ticketsystem gebucht bzw. erworben werden. Vorzeigen an der Kasse genügt dann. Seit Donnerstag läuft auch das elektronische Bezahlsystem.

Kleinere Startschwierigkeiten gab es, wenn Besucher keine Möglichkeiten hatten mit E-Mail zu arbeiten. Aber auch diesen Besuchern kann geholfen werden, denn ihre Kinder und Enkel können auch für sie „buchen“. Darüber hinaus wird man sich mit ehrenamtlicher Unterstützung daran machen, diesen Besuchern zu helfen. Kontakte vermittelt das Bäderteam.

Die aktuellen Jahres-, Mehrfach- und Saisonkarten haben keine Gültigkeit fürs Hallenbad, sondern können erst von der nächsten Freibadsaison an eingelöst werden, weil es nicht möglich wäre, alle über 150 Dauerkartenbesitzer einzulassen. Um den „Dauerschwimmern“ entgegenzukommen, wird die Jahreskarte auf Wunsch anteilig rückvergütet (Formulare gibt es an der Hallenbadkasse). Außerdem wird der Einzeleintrittspreis in das Brühler Hallenbad von derzeit 4 auf dann 3 Euro (Erwachsene) und von 2,50 auf 2 Euro (Kinder) abgesenkt, so dass das Schwimmen noch erschwinglicher wird.

Jeder Gast hat das Recht, einen Block pro Tag vorab zu erwerben, kann sich aber auch schon mehrere Eintrittskarten für verschiedene Tage bis zum Jahresende 2020 sichern. Abgebucht wird dann die Gesamtsumme und der damit erworbene „Code“ kann an all den gebuchten Tagen eingesetzt werden. Zu erreichen ist das Ticketsystem unter www.cm-access.de/Bruehlbaden. Um sich registrieren zu können, ist eine E-Mail-Adresse nötig. Dann müssen auch die „Personalien“ für die mögliche „Corona-Nachverfolgung“ angegeben werden. Deswegen können die erworbenen Eintrittskarten auch nicht auf andere übertragen werden. Allerdings kann man „für andere“ Eintrittskarten erwerben. Dann müssen freilich dessen Personalien angegeben werden.

Aufgrund neuester Rechtsprechung muss auch die Barzahlung ermöglicht werden. Insoweit kann auch mit dem Reservierungs-Code an der Hallenbadkasse bezahlt werden. Gerade bei der geringen Anzahl von möglichen Besuchern im Hallenbad ist es wichtig, dass gebuchte Eintritte bei Verhinderung im System wieder storniert werden. Einfach nicht erscheinende Besucher werden vorläufig gesperrt. Die „Entsperrungsgebühr“ an der Hallenbadkasse kostet dann drei Euro.

Wie bisher öffnet das Brühler Hallenbad dienstags und freitags. Die Blöcke gehen hier von 7.30 bis 10 Uhr, von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 16 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 21 Uhr. Samstags kann man nur von 13 bis 15.30 Uhr schwimmen, sonn- und feiertags von 9 bis 11.30 Uhr und von 11.30 bis 14 Uhr.

Es wird wie in jeder öffentlichen Einrichtung beim Betreten bis zu den Umkleiden der Mund-Nasen-Schutz getragen, in den Duschen und in der Schwimmhalle dann nicht mehr. An der Kasse ist der nötige Abstand einzuhalten. Die beliebte Wassergymnastik kann nicht stattfinden, weil sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier zu nahe kommen könnten. Schwimmkurse für Kinder werden aber stattfinden.

Das 1973 eröffnete Schwimmbecken ist mit fünf 25-Meter-Bahnen, Startblöcken und einem Hubboden ausgestattet. Seit mehreren Jahren wird die Freizeiteinrichtung nach und nach modernisiert, zuletzt wurde der komplette Dusch- und Sanitär- sowie im Jahr darauf der Umkleidebereich erneuert.