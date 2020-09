Haßloch: Eltern-Kind-Kurse an der Musikschule starten wieder am 21. September 2020

Haßloch – Am 17. August 2020 ist die Musikschule Haßloch unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wieder weitestgehend in den Regelbetrieb zurückgekehrt. Ab dem 21. September 2020 starten nun auch wieder die Eltern-Kind-Kurse, bei denen noch Plätze zu vergeben sind.

Musikmäuse

Bereits 18 Wochen nach der Geburt ist das Ohr vollständig ausgebildet. Darum möchte die Musikschule auch den ganz Kleinen schon von Anfang an viel Musik mitgeben. Durch das gemeinsame Singen und Musizieren in verschiedenen Tonalitäten, im Spiel mit Tüchern und Rasseln und beim Lauschen in der Geborgenheit der Eltern werden alle Sinne der Musikmäuse angeregt. Der Kurs startet am 21. September um 11:15 Uhr. Kursleiterin ist Rie Mattil. Das Angebot der Musikmäuse richtet sich an Kinder ab sechs Monaten bis eineinhalb Jahren (gemeinsam mit einer Bezugsperson). Die Kosten pro Eltern-Kind-Paar liegen bei 55 Euro.

Musikzwerge

Das Konzept und die Zielsetzung für die Musikzwerge ist identisch zu den Musikmäusen: Kinder durch altersgerechte Spiele und Übungen für Musik zu sensibilisieren. Das Kursangebot der Musikzwerge gibt es für Kinder ab eineinhalb bis zwei Jahren sowie für Kinder von zwei bis drei Jahren. Beide Kurse starten ebenfalls am 21. September. Der Kurs für Kids ab eineinhalb Jahren beginnt um 13:45 Uhr, für die 2- bis 3-Jährigen geht es um 14:40 Uhr los. Die Kosten pro Eltern-Kind-Paar liegen ebenfalls bei 55 Euro.

Anmeldungen sind formlos per E-Mail an musikschule@hassloch.de möglich. Benötigt werden Name und Geburtsdatum des Kindes, die Adresse sowie eine Telefonnummer. Bei Fragen steht das Team der Musikschule auch telefonisch unter 06324/935-190 zur Verfügung.