Landau: Landau sucht Mitgestalterinnen und Mitgestalter für die ersten Landauer Adventstürchen

Landau – Um den Landauerinnen und Landauern die Wartezeit bis Weihnachten zu versüßen, ruft die städtische Jugendförderung in diesem Jahr die Landauer Adventstürchen ins Leben. Die Idee dahinter: Vom 1. bis zum 24. Dezember gestaltet jeden Tag ein Verein, eine Einrichtung, ein Geschäft oder auch eine Privatperson eine kleine Aktion für die Bürgerinnen und Bürger. Hierfür suchen die Initiatorinnen und Initiatoren noch kreative Gastgeberinnen und Gastgeber, die eine Kalendertür übernehmen möchten.

„Die Vorweihnachtszeit wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Beschränkungen sicherlich anders als sonst. Das Adventstürchen-Projekt ist eine schöne Möglichkeit, die Menschen in unserer Stadt in den Tagen vor dem Fest trotzdem zusammenzubringen, ihnen besondere Momente zu schenken und so ein Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe zu setzen“, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch.

„Mit dieser Aktion möchten wir sowohl Zeit auch als Raum für Begegnungen, Austausch und Besinnlichkeit miteinander schaffen – mit dem Ziel die Gemeinschaft zu stärken“, unterstreicht Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer. Um ein möglichst buntes Angebot zu bieten, sei man deshalb auf der Suche nach kreativen Unterstützerinnen und Unterstützern, die die Organisation eines Adventstürchens übernehmen möchten. Der positive Nebeneffekt: Wer an dem Projekt teilnimmt, erleichtert den Landauerinnen und Landauern den Zugang zu ihrer Einrichtung, ihrem Verein und ihrer Unternehmung.

Die Aktionen können dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Vom gemeinsamen Backen über ein kleines Weihnachtskonzert oder das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte bis hin zum Bereitstellen einer Bastelanleitung: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sofern die geltenden Corona-Beschränkungen eingehalten werden. Die einzelnen Gastgeberinnen und Gastgeber entscheiden selbst über Umfang und Aufwand ihrer Aktion und planen diese eigenverantwortlich.

Wer Teil der ersten Landauer Adventstürchen sein möchte, wendet sich bis Donnerstag, 1. Oktober, an das Team der städtischen Jugendförderung: Entweder per Mail an adventstuerchen@landau.de oder telefonisch an Ina Rinck (Tel. 06341/13-5175, vormittags erreichbar), Nadine Bönicke (Tel. 06341/13-5171, nachmittags erreichbar) oder Nina Sappert (Tel. 06341/13-5181, nachmittags erreichbar). Weitere Informationen zum Projekt sowie das Anmeldeformular sind auch unter www.jufoelandau.com zu finden.

Alle Adventstürchen werden dann Ende November mit Veranstalterin bzw. Veranstalter, Veranstaltungsort und Uhrzeit bekanntgegeben. Die Aktionen selbst werden erst am jeweiligen Tag sowohl über die sozialen Medien als auch an den Fenstern des Hauses der Jugend in der Waffenstraße 5 veröffentlicht.