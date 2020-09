Pfalz: Die Pfalzcard: Die Pfalz intensiv erleben

Pfalz – Für Touristen in der Pfalz gibt es in diesem Jahr bereits zum dritten Mal die Pfalzcard.

Sie ist die erste Bonuskarte für den Tourismus im Bundesland und wurde dank ihres großen Erfolges sogar zum Projekt des Jahres gewählt. Auch 2020 dürfen sich Besucher wieder über wahnsinnig viele Angebote freuen und ihren Urlaub dank der vielen Inspirationen noch intensiver erleben. Wir haben alle Infos zum Tourismusprojekt und seinen Vorteilen.

Die Idee hinter der Pfalzcard

Bereits 2015 wurde die Idee der Pfalzcard genehmigt, umgesetzt wurde das Projekt allerdings erst im April 2018. 2020 ging die Karte für den Tourismus damit in die dritte Saison und findet immer noch hervorragenden Anklang. Der Beschluss wurde damals aufgrund vieler möglicher Vorteile durchgeführt, die sich glücklicherweise bewahrheitet haben. So möchte man durch die Pfalzcard Besuchern der Pfalz einen Anreiz geben, einen längeren Urlaub in der Region zu planen und eine größere Anzahl an Unterhaltungsangeboten zu nutzen. Dank der zahlreichen Vergünstigungen sind Reisende noch motivierter, neue Aktivitäten auszuprobieren und haben durch den Katalog gleich eine zusätzliche Inspirationsquelle für Unternehmungen. Dazu sind auch die Fahrten zu den verschiedenen Orten kostenlos, denn in der Pfalzcard sind sämtliche Fahrten mit dem öffentlichen Personalverkehr gratis. Kostenlose oder vergünstigte Angebote kommen gut an, das hat man im Marketingbereich schon lange entdeckt.

Wer im Supermarkt Kostproben erhält, ist schneller verlockt, neue Produkte auszuprobieren, die Duftproben in der Parfümerie Douglas regen zu neuen Geruchsnoten an. Besonders im Online Bereich sind Bonusangebote das A und O. Da es so viele unterschiedliche Anbieter von Produkten und Dienstleistungen gibt, will man sich dadurch hervorheben. Ganz deutlich sieht man dies bei Casinoboni, die für Neukunden ausgestellt werden. Mit dem Wildz Bonus im Online Casino verdoppelt der Anbieter z. B. die erste Einzahlung von neuen Kunden und verschenkt dazu 200 Freispiele für Slots. Kein Wunder, dass man da gerne zugreift. Die Pfalzcard versucht etwas Ähnliches. Man hofft nicht nur auf zahlreiche Besucher, sondern auch auf Empfehlungen und ein allgemeines Ankurbeln des Tourismus der Region.

Was Kartenbesitzer erwartet

Um die Pfalzcard zu erhalten, müssen Reisende wenig tun. Sobald sie in einem der beteiligten Hotels oder Appartements der Region eingebucht sind, gibt es die Karte nämlich als Begrüßungsgeschenk. Mittlerweile sind über 100 Hotels an der Aktion beteiligt. Mit der Pfalzcard können alle Busse und Regionalbahnen in der Region kostenlos genutzt werden, wodurch Ausflüge noch günstiger werden. Dazu können über 100 verschiedene Freizeitangebote ebenfalls gratis besucht werden. Dazu zählt z. B. die Besichtigung verschiedener Burgen und Schlösser mit spannender Historie, wie das Hambacher Schloss, aber auch zahlreiche Ausstellungen und Museen. Wem das Kulturprogramm nicht so sehr zusagt, der kann mit der Pfalzcard z. B. die Schwimmbäder der Region kostenlos besuchen und auch im Winter die Hallenbäder nutzen – sogar ein Besuch in der Therme ist mit dabei! Da die Pfalz für ihren hervorragenden Wein bekannt ist, darf natürlich eine Weinverkostung nicht fehlen. Im Wein- und Sektgut Werner Anselmann ist der Besuch in der Probierstube ein absolutes Muss. Es stehen aber auch noch viele andere Winzer zur Auswahl.

Das gesamte Programm der Pfalzcard finden Interessenten online. Hier sind natürlich auch die passenden Hotels aufgelistet, um den perfekten Urlaub mit Vorzügen zu genießen.