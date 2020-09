Schwetzingen: „Fantasien der Vergänglichkeit“ – Aktionswochenende im Schlossgarten am 30. und 31. Oktober 2020

Schwetzingen – Der Garten der kurpfälzischen Sommerresidenz ist ein Gesamtkunstwerk, das sich im Lauf der Jahreszeiten stetig wandelt und immer seine Schönheit behält. Im Herbst hat der Schlossgarten seinen eigenen Reiz.

Um diese Faszination ganz besonders zu erleben, bietet die Schlossverwaltung Schwetzingen ihren Gästen ein Highlight: Am 30. und 31. Oktober 2020 verwandeln die „Fantasien der Vergänglichkeit“ den Seepferdchengarten in eine poetische Anderswelt – sie machen das Motto des Themenjahres 2020 „Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ mit Geschichten, Gesängen, Gedichten, Tanz und Theater sinnlich erfahrbar. Die Tickets für die jeweils dreistündigen Rundgänge, die an beiden Tagen um 16:30 und 19:30 Uhr starten, sind ab sofort im Vorverkauf an der Schlosskasse erhältlich. Das Ticketkontingent ist begrenzt.

Kleinkunst, Poesie, Musik und Feuerwerk

Die Rundgänge der „Fantasien der Vergänglichkeit“ starten am 30. und 31. Oktober jeweils um 16:30 und 19:30 Uhr. Je Rundgang haben die Gäste drei Stunden Zeit, durch den poetisch-verwunschenen Seepferdchengarten zu wandeln, bei dem es auf verschiedenen Routen durch den fantasievoll inszenierten Park geht. An einzelnen Stationen warten Künstlerinnen und Künstler, Walking Acts und Ensembles mit Texten, Liedern oder Performances. Sie entführen die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Barock zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit, Echo und Vorahnung ‒ und bieten damit „unendlich schöne“ Momente. Für eine kulinarische Pause gibt es im Langen Saal des angrenzenden südlichen Zirkels ein gastronomisches Angebot. Den Schlussakkord am Ende aller Rundgänge bildet ein kleines barockes Feuerwerk.

Künstlerinnen und Künstler

Am Programm des Aktionswochenendes wirken u. a. die Theater- und Performancegruppe rampig, das Chor-Ensemble Dondolo und das Ensemble Agua Viva mit Barockmusik sowie verschiedene Walking Acts mit.

Die Idee der Unendlichkeit

„Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ – das ist der Titel des aktuellen Themenjahres der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Über alle Zeiten wollten Menschen Spuren hinterlassen, die ihr eigenes Leben überdauern sollten. Sie strebten nach einer ewigen Schönheit im Rahmen der Kunst und zum Ruhme der Familie. Schlösser, Klöster, Gärten und Burgen von der Zeit der Kelten bis in die Gegenwart sind Zeugen dieser Sehnsucht nach Schönheit und Ewigkeit und strahlen noch heute im alten Glanz. Das Themenjahr wirft mit vielen Veranstaltungen einen Blick auf die Thematik der Vergänglichkeit und macht die unendliche Schönheit der Monumente erfahr- und erlebbar.

www.schloesser-und-gaerten.de/themenjahr

SERVICE UND INFORMATIONEN

Aktionswochenende „Fantasien der Vergänglichkeit“

DATUM

Freitag, 30. und Samstag, 31.10.2020

Rundgang Zeitfenster 1: 16.30 bis 19.30 Uhr,

Rundgang Zeitfenster 2: 19.30 bis 22.30 Uhr

ORT

Schlossgarten Schwetzingen, Seepferdchengarten und Säle im südlichen Zirkelbau

Einlass in den Schlossgarten ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

PREIS

12,00 € Erwachsene, 6,00 € Ermäßigte, 30,00 € Familienkarte

DAUER

3 Stunden je Rundgang

Tickets können im Vorverkauf an der Schlosskasse erworben werden.

Der Vorverkauf ist gestartet. Das Ticketkontingent ist begrenzt.

Beim Kauf eines Tickets wird ein Datenerfassungsbogen ausgehändigt, der am Veranstaltungstag ausgefüllt mitzubringen ist. Die Erfassung der Daten ist laut Corona-Verordnung des Landes notwendig.

Im Eingangsbereich des Schlossgartens und in den Innenräumen besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern, wenn möglich zwei Metern. Es wird darum gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen.

INFORMATION

Service Center Schlösser Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen

Telefon +49(0)6221/65888-0

service@schloss-schwetzingen.com

www.schloss-schwetzingen.de

www.schloesser-und-gaerten.de