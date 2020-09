Bad Dürkheim: BAUHAUS spendet für den Gradierbau

Mannheim / Bad Dürkheim – Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten unterstützt die Erneuerung der Sandsteinpfeiler des Gradierbaus in Bad Dürkheim mit einer Spende von 25.000 Euro. Am 18. September 2020 übergab Maik Riede, einer der Prokuristen von BAUHAUS, zusammen mit Matthias Heß, Leiter des neuen BAUHAUS Fachcentrums in Haßloch, den Spendenscheck an Petra Dick-Walther als Vorsitzende des Fördervereins Gradierbau e.V. sowie an den Bürgermeister der Stadt Bad Dürkheim Christoph Glogger.

Der Gradierbau in Bad Dürkheim ist über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus bekannt. Die Saline zählt mit ihren 333 Metern zur längsten ihrer Art in Deutschland und macht die Stadt zur anerkannten und viel besuchten Kurstadt im Südwesten Deutschlands. Die salzhaltige Luft der Anlage trägt zur Entspannung der Besucher bei und hat eine heilsame Wirkung. Damit das auch so bleibt und die Saline langfristig in Betrieb bleiben kann, unterstützt BAUHAUS die Erneuerung der Steinfundamente mit einer Spende im Wert von 25.000 Euro. Besonders in Zeiten von Corona haben Gesundheit und Engagement Priorität. Diesen Gedanken lebt der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten, denn das Unternehmen wurde nicht nur vor 60 Jahren in Mannheim gegründet, sondern wird ab September auch mit dem neuen BAUHAUS Fachcentrum in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim präsent sein.

„BAUHAUS kommt aus der Region und steht für die Region. Lokales Engagement – vor allem für eine so bedeutende Kur-, Erholungs- und Begegnungsstätte wie dem Dürkheimer Gradierbau – hat bei uns eine große Bedeutung. Aus diesem Grund stand für BAUHAUS schnell fest, dass man sich als Experte rund um die Themen Bauen und Sanierung an der Erneuerung der Salinen-Pfeiler aktiv beteiligt, erklärt Maik Riede.

Erneuerungen am Gradierbau

Die Spende von BAUHAUS finanziert die Sanierung der Pfeiler Nr. 70 (rechts vom Salineneingang), Nr. 19 (links vom Durchgang am Mercure-Hotel) und eines weiteren Pfeilers. Die Salinen-Pfeiler wurden mittlerweile saniert und mit dem BAUHAUS Logo graviert.

BAUHAUS mit neuem Fachcentrum in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim

Soziales und gesellschaftliches Engagement haben bei BAUHAUS eine lange Tradition. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten hilft aus Überzeugung vor allem dort, wo es dringend gebraucht wird und das zumeist in direkter Nachbarschaft der Fachcentren. Im Landkreis Bad Dürkheim entsteht aktuell in Haßloch-Nord ein neues BAUHAUS Fachcentrum. Dieses feiert am 25. September 2020 die offizielle Neueröffnung und beeindruckt mit Highlights wie dem Stadtgarten und einem großen Abhollager sowie 88 Fachberatern. Gegenwärtig läuft dort der heiße Endspurt, damit alles bis zur Eröffnung pünktlich fertig wird. Geschäftsleiter Matthias Heß und seine Mitarbeiter freuen sich bereits sehr, bald die ersten Kunden im neuen Fachcentrum Haßloch begrüßen zu können.

Mit der Spende für die Bad Dürkheimer Saline leistet BAUHAUS auf regionaler Ebene aktiv Hilfestellungen und fördert die Maßnahme der Sanierung, die den Bürgern und Besuchern der Kurstadt zu Gute kommt. Damit möchte BAUHAUS zugleich weitere Unternehmen und Bürger motivieren, die Sanierung der Salinenpfeiler mit einer Spende zu unterstützen. Eine andere Spendenaktion von BAUHAUS betrifft die finanzielle Unterstützung der zoologischen Betriebe in Heidelberg und Landau im Mai 2020. Beide Betriebe mussten während der Corona-Krise Einbußen erleiden. BAUHAUS spendete an beide Institutionen jeweils 15.000 Euro.