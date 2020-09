Darmstadt-Dieburg

Zusammenstoß mit Lastwagen – 53-Jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Griesheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (18.09.) ist ein 53-Jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad den Pferchweg.

An der Kreuzung mit dem Weg “Am Herrnbühl” kam es aus derzeit noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Lastwagen eines 69-Jährigen, der in Richtung Westring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 53 Jahre alte Fahrradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Westring wurde in dem Bereich voll gesperrt und ein Sachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 mit der Polizeistation Griesheim in Verbindung zu setzen.

Fahrradcodierungstermin im Oktober – Voranmeldung ab sofort möglich

Griesheim (ots) – Die Polizei in Griesheim bietet am Samstag, den 31 Oktober 2020, einen Fahrradcodierungstermin für interessierte Radlerinnen und Radler an. Die Veranstaltung findet im Rathaus (Saal C / Eingang über Schillerstraße) statt. Damit lange Wartezeiten vermieden und die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können, ist eine Voranmeldung zwingend notwendig. Diese kann ab sofort unter der Rufnummer 06155/838512 erfolgen. Dabei sollten die Daten zum Radbesitzer, Wohnort, Geburtsdatum, Typ und Farbe sowie die Rahmennummer des Fahrrades genannt werden.

Bei dem Termin ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und auf die Abstandsregelungen zu achten. Zudem werden die Besitzer von Pedelecs und E-Bikes aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist.

Die Beamten gravieren in den Rahmen des Rades eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination. Im Falle eines Diebstahls kann dann ein Fahrrad bei einer Kontrolle durch die Polizei der Eigentümerin/dem Eigentümer zugeordnet werden. Zur Prävention kann das codierte Fahrrad mit einem entsprechenden Aufkleber versehen werden. Ein ausgefüllter Fahrradpass mit der Beschreibung von individuellen Merkmalen und der Fahrradrahmennummer kann im Falle des Diebstahls eine wertvolle Fahndungshilfe sein.

Kriminelle haben es auf Handtasche abgesehen

Dieburg (ots) – Auf eine in einem grauen Toyota Yaris zurückgelassene Handtasche hatten es Kriminelle am Donnerstagvormittag (17.9.) abgesehen. Das Auto geriet in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr in das Visier der noch Unbekannten. Zu dieser Tatzeit parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz des städtischen Friedhofes in der Groß-Umstädter-Straße.

Um an die Handtasche zu gelangen, die auf dem Beifahrersitz lag, schlugen die Täter die Scheibe ein, schnappten sich ihre Beute und flüchteten. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, nimmt die Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht – Täter wirft mit Stein Scheibe ein

Bickenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen (17.9.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus “Am Hintergraben” einzubrechen. Mit einem Stein hatte der Kriminelle die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und auf diesem Weg versucht, die Tür zu öffnen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließ der ungebetene Besucher von seinem weiteren Vorgehen ab. Denkbar ist, dass er die Anwesenheit der Hausbesitzer bemerkte und hierauf flüchtete.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Corona-Angst ausgenutzt – Polizei nimmt falsche Bankmitarbeiter fest

Rüsselsheim (ots) – Polizeikräfte haben am Mittwoch (16.09.) zwei Männer festgenommen, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben hatten und einen Senior um sein Erspartes bringen wollten. Im Rahmen von Ermittlungen war die Rüsselsheimer Kriminalpolizei dem Duo auf die Schliche gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dem Rentner aus Königstädten vorgegaukelt, dass er sich bei seiner letzten Geldabhebung in der Bank vermutlich mit Corona angesteckt hätte.

Die Anrufer gaben sich als Bankmitarbeiter und forderten den älteren Mann auf, das Bargeld sowie seine Bankkarte einem Mitarbeiter zu übergeben und vorsorglich auf das Virus testen zu lassen. Durch geschickte Sprachführung und enormen psychischen Druck brachten die Unbekannten den Angerufenen auch dazu, seine Geheimzahl mitzuteilen.

Gegen 16.30 Uhr klickten schließlich beim 19-Jährigen die Handschellen, nachdem der Tatverdächtige aus Wiesbaden das geforderte Geld, die EC-Karte sowie einen Aktenkoffer bei ihrem Opfer abgeholt hatte. Auch seinen mutmaßlichen Mittäter, einen 24 Jahre alten Mann, der ebenfalls aus Wiesbaden stammt, nahmen die Fahnder in unmittelbarer Tatortnähe fest. Beide Tatverdächtige kamen über Nacht ins Polizeigewahrsam und müssen sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler zudem Haschisch und Marihuana sicher, was ebenfalls zu Strafanzeigen führte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Kriminellen, die die Angst vor einer Erkrankung mit dem Corona Virus für ihre Maschen ausnutzen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte nur aufgrund eines Telefonats.

Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu oder wenden Sie sich über die 110 an die Polizei.

Pkw in Böschung gefahren

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag 17.09.20 gegen 19.45 h kam es auf der A67, zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Der Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 EUR.

Der 26jährige Fahrer aus dem Harz Kreis kam mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die angrenzende Böschung und fuhr dort noch etwa 20 Meter weiter. Glücklicherweise prallte er dabei mit seinem Pkw nicht gegen Bäume.

Durch Ersthelfer, die auch sofort Erste Hilfe leisteten, konnte der Mann aus dem Auto geborgen werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste ein Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Es kam dabei zu einem Rückstau.

Fahrraddieben keine Chance – Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Groß-Gerau (ots) – Die Polizei in Groß-Gerau lädt Interessierte am Freitag 25.09.2020 von 10-16 Uhr unter Einhaltung der Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation im “Europaring” ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Groß-Gerau um Voranmeldung. Diese werden ab Montag, den 21. September, unter der Rufnummer 06152/175-17 oder der Durchwahl-18, von 8 bis 16 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt.

Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen.

Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Mit 1,86 Promille am Steuer – Streife nimmt 60-Jährige fest

Büttelborn (ots) – Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Donnerstagabend (17.09.) eine 60 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin festgenommen und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen 18 Uhr stoppten die Beamtin und ihr Kollege die Büttelbornerin in der Mainzer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Einsatzkräften Alkoholgeruch in der Atemluft der Gestoppten auf.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Zur Blutentnahme wurde die 60-Jährige auf die Wache gebracht, wo auch ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich die Ertappte jetzt strafrechtlich verantworten.

Abwesenheit ausgenutzt – Kriminelle brechen in Einfamilienhaus ein

Mörfelden-Walldorf (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben vermutlich die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in der Zeit von Donnerstagmorgen (17.09.) bis Donnerstagnacht in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße eingedrungen.

Kurz nach Mitternacht stellten die Bewohner Spuren der ungebetenen Gäste fest, die sich seit 9.30 Uhr am Morgen gewaltsam durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen verschafft hatten. Anschließend durchsuchten sie nach derzeitigen Erkenntnissen die Räumlichkeiten und durchwühlten Schubladen und Schränke. Mit ihrer Bargeld, einem Laptop, einer Spiegelreflexkamera sowie einem iPhone suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Firmenwagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots) – In der Zeit von Mittwochabend (16.09.) bis Donnerstagmorgen (17.09.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen Firmenwagen abgesehen. Das weiße Transportfahrzeug der Marke Opel war seit 19 Uhr am Vortag in der Kinzigstraße abgestellt. Gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen bemerkten Zeugen, dass sich Kriminelle Zutritt zu dem Fahrzeuginneren verschafft und zwei Bohrmaschinen, zwei elektrische Sägen und einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von circa 2.000 Euro entwendet hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Besitzer eines sichergestellten Mountainbikes gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag 15.09.2020 wurde durch Beamte der Polizeistation Walldorf im Rahmen eines Einsatzes am Bahnhof Walldorf ein Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es handelt sich um ein mehrfarbiges Mountainbike (silber/blau/gelb) mit der Aufschrift “Extreme E85” und einem hellbraunen Ledersattel.

Bisher hat sich der Eigentümer noch nicht gemeldet, er wird gebeten sich umgehend mit der Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060, in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Kriminelle gehen leer aus – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Ohne Beute flüchteten Kriminelle, die sich am Donnerstagnachmittag (17.9.) im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße Zutritt verschafften.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewaltanwendung durch ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Offenbar durch den Bewohner gestört, traten die Unbekannten ihre Flucht an und verließen das Haus ohne Beute. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Handtaschen aus Fahrzeugen erbeutet – Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt/Bad-König (ots) – Die zurückgelassenen Gegenstände aus zwei Fahrzeugen, die jeweils auf Friedhofs-Parkplätzen abgestellt waren, rückten am Donnerstagmittag (17.9.) in den Fokus Krimineller.

In der Friedhofstraße in Michelstadt sowie in der Straße “Außenliegend” in Bad-König waren die beiden Volkswagen geparkt. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Unbekannten zwischen 12 und 14 Uhr in den Innenraum der weißen Autos. Hieraus entwendeten sie jeweils eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 der Polizei in Erbach ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesen Zeiträumen dubiose Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und rät: Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen Sie keine persönlichen Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Südhessen

Einsatz auf der Autobahn – Zivilfahnder führen umfangreiche Kontrollen durch

Südhessen (ots) – Am Mittwoch 16.09.2020 und Donnerstag 17.09.2020 haben Zivilkräfte umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung zahlreicher Zivilfahnder, unter anderem auch aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden in den zwei Tagen insgesamt 114 Fahrzeuge gestoppt und 192 Personen überprüft.

Ein 46-jähriger Mann sowie sein 57-jähriger Begleiter müssen sich nach ihrer Festnahme in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf gefälschte, amtliche Kennzeichen. Zudem stellten sie bei der Durchsuchung eine Dose mit mehreren Münzen, ein Bündel Geldscheine sowie einen Funk-Störsender sicher.

Beide Männer, von denen sich der Jüngere zudem illegal in Deutschland aufhält, kamen ins Polizeigewahrsam. Ob die Gegenstände aus Straftaten stammen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Ebenfalls sichergestellt wurden 8.000 Euro Bargeld, die Zivilfahnder bei einem wegen Betrugsstraftaten polizeibekannten 28-Jährigen aufgefunden hatte. Der Mann machte keine Angaben zur Herkunft, weshalb jetzt geklärt wird, ob der Betrag aus einer Straftat stammen könnte.

Darüber hinaus leiteten die Polizisten in sechs Fällen Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, viermal wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen siebenmal wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen