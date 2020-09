Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, 17.09.2020, um 8:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Autofahrer in der Magnetbandstraße. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Ein 52-Jähriger wurde am Freitag, 18.09.2020, 0:35 Uhr, schlafend in seinem Auto in der Zollhofstraße festgestellt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass er mit 1,7 Promille alkoholisiert war. Um zu verhindern, dass der Mann mit seinem Auto fährt, wurde der Autoschlüssel sichergestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle um 2 Uhr in der Hoheloogstraße stellten die Beamten eine Gruppe von vier Personen an dem dazugehörigen Auto fest. Alle vier waren erheblich alkoholisiert, weswegen auch hier der Autoschlüssel sichergestellt wurde.

E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Donnerstag, 17.09.2020, 6 Uhr, stürzte ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg entlang der Bahngleise in der Oberstraße, als er einen abgestellten E-Scooter zu spät erkannte. Beim Ausweichen kam es zum Sturz. Der Mann verletzte sich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall führt zu Streit – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 17.09.2020, 17:25 Uhr, soll es auf der Adolf-Diesterweg-Straße in Richtung Raiffeisenstraße zu einem Unfall zwischen einem 44-jährigen Rennradfahrer und einem 50-jährigen Autofahrer gekommen sein. Der von der Dürkheimer Straße kommende 44-Jährige überholte wegen Rückstaus mehrere Autos auf dem Mittelstreifen. Als er den anthrazitfarbenen Ford C-Max des 50-Jährigen überholten wollte, sei dieser nach links gefahren und es hätte eine Berührung zwischen Ford und Fahrradfahrer gegeben. Da der Ablauf unklar ist, sucht die Polizeiwache Oggersheim Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann Angaben dazu machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.