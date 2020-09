Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Heuchelheim bei Frankenthal – Dach durch Verkehrsunfall beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstag, dem 17.09.2020, zwischen 09:30 und 13:00 Uhr, touchiert vermutlich ein LKW beim Vorbeifahren ein Haus in der Großniedesheimer Straße. Infolge der Kollision werden die Hauswand, die Regenrinne und Dachziegel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, entfernt der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

(Böhl-Iggelheim) Unfall an Ampelkreuzung – 9-jähriger Radfahrer verletzt

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es im Ortsteil Iggelheim an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Buschgasse/Langgasse/Lützelstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem querenden 9-jährigen Fahrradfahrer. Letzterer hatte nach ersten Ermittlungen das Rotlicht missachtet und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Transporter entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Schifferstadt) Hund rennt auf Straße – Radfahrerin stürzt

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Mühlstraße, als aus einem dortigen Anwesen plötzlich ein Hund auf die Straße rannte. Hierdurch erschrak die Radfahrerin so sehr, dass sie vom Fahrrad fiel. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen richten sich in diesem Fall gegen den Hundehalter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Römerberg – Sachbeschädigungsserie in der Uhlandstraße (47/1709)

07.09 – 17.09.2020 – Im Zeitraum zwischen dem 07.09 – 17.09 wurden wiederholt Fahrzeuge, die in der Uhlandstraße geparkt waren, beschädigt. Derzeit liegen der Polizei vier Anzeigen vor, bei welchen unbekannte Täter jeweils mittels spitzem Gegenstand die Karosserie der betroffenen Fahrzeuge verkratzt haben. Hinweise auf den/die Täter konnte der Polizei bislang nicht erlangen. Betroffen sind insgesamt sieben Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die sich verdächtig an parkenden Fahrzeugen in der Uhlandstraße aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Otterstadt – Versuchter Enkeltrickbetrug (35/1709)

17.09.2020, 12:00 Uhr – Am Donnerstag zur Mittagszeit kam es zu einem erneuten Enkeltrickanruf. Eine unbekannte Anruferin meldete sich mit unterdrückter Rufnummer bei einem 74-jährige Otterstädter und gab sich diesem gegenüber als „Nichte Monika“ aus. Da der Angerufene hierauf nicht reagierte, wurde das Gespräch von der Anruferin beendet. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 oder unter der 06232-1370 (Polizeiinspektion Speyer).

Streit im Supermarkt endet mit Beleidigungen

Fußgönheim – Am Donnerstag, den 17.09.2020 kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in einem Discountmarkt in Fußgönheim zu einem Streit zwischen mehreren Kunden. Auslöser für den Streit war, dass eine Kundin ihren Einkaufswagen so abstellte, dass ein Kunde im Rollstuhl nicht vorbeikam. Dies regte einen anderen Kunden wiederum so auf, dass er die Frau zu ihrem Verhalten zur Rede stellte. Hierbei soll er sie auch Beleidigt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl an Motorrad

Maxdorf – In der Nacht vom Mittwoch den 16.09.2020 um 19:00 Uhr bis Donnerstag 17.09.2020 um 6:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das Bremspedal samt Fußraste und Bremsdruckzylinder eines Motorrades, Yamaha ,RE29 entwendet. Das Motorrad war im Tatzeitraum in der Maxburgstraße in Maxdorf abgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

