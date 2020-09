Speyer – Polizei stellt flüchtigen, alkoholisierten Unfallverursacher auf Fahrrad

17.09.2020, 20:02 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Hierbei stieß der schlangenlinienfahrende Radfahrer gegen die Fahrertür eines Pkw im Gegenverkehr und stürzte. Statt sich vor Ort um die Regulierung des verursachten Schadens iHv. ca. 2000EUR zu kümmern, setzte der unverletzte Radfahrer seine Fahrt in Richtung Norden fort. Er konnte von einer Streife in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Der augenscheinlich stark alkoholisiert mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Er wurde daraufhin auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er durch seine Alkoholisierung nichtmehr wegfähig war, wurde er zu Schutze seiner Person in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Speyer – Randalierer in Gewahrsam genommen

17.09.2020, 19:01 Uhr

Zur Ingewahrsamnahme eines 27-jährigen Speyerers durch die Polizei kam es am Donnerstagabend, nachdem zuvor Nachbarn gemeldet hatten, dass dieser an seiner Wohnungsanschrift randalieren und in lautstarken Streit mit Familienangehörigen geraten sei. Vor Ort konnte der 27-Jährige zunächst widerstandslos festgenommen werden, zeigte sich auf dem Weg vor das Wohnanwesen jedoch erneut hochaggressiv. Er beruhigte sich erst bei Erblicken eines hinzugezogenen Diensthundes. Da es zuvor zur Androhungen von Straftaten durch den Randalierer gekommen war, wurde der mit 0,89 Promille alkoholisierte Mann zur Verhinderung bevorstehender Straftaten in Gewahrsam genommen.

Speyer – Verkehrsunfall nachträglich gemeldet, Unfallbeteiligte gesucht

17.09.2020, 10:48 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Golf und einem unbekannten Fahrzeug kam es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Friedrich-Ebert-Straße. Eine 34-jährigen Golf-Fahrerin aus Speyer fuhr bei Grünzeichen von der Friedrich-Ebert-Straße in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einer aus Richtung Berliner Platz kommenden Pkw-Fahrerin. Die Fahrerinnen hatten danach Blickkontakt miteinander, aber offensichtlich ordnete keine der Frauen den leichten Zusammenstoß als Unfallereignis ein, so dass jeder seines Weges fuhr. Erst zu Hause stellte die 34-Jährige einen Unfallschaden iHv. ca. 600EUR an ihrem Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Die Polizei bittet nun die unbekannte Unfallbeteiligte, die vermutlich nicht von einem Unfallgeschehen ausging, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Speyer – EC-Karte gefunden und unterschlagen

17.09.2020, 14:22 Uhr

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Speyer erweckte am Donnerstag gegen 14:22 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei, als er in der Josef-Schmitt-Straße eine Zigarette auf den Boden schnippte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten eine fremde EC-Karte bei diesem auffinden, wHeuchelheim bei Frankenthal – Dach durch Verkehrsunfall beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstag, dem 17.09.2020, zwischen 09:30 und 13:00 Uhr, touchiert vermutlich ein LKW beim Vorbeifahren ein Haus in der Großniedesheimer Straße. Infolge der Kollision werden die Hauswand, die Regenrinne und Dachziegel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, entfernt der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.he er vor Wochen an einem Zigarettenautomaten aufgefunden und an sich genommen hatte, um weiterhin an Tabakwaren am Automaten zu kommen. Die Karte wurde von der Polizei einbehalten und an die überglückliche Verliererin übergeben, die diese beim letzten Zigarettenkauf im Automaten vergessen hatte. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. Seine Mutter wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Speyer – Räuberischer Diebstahl in Parfümerie

17.09.2020, 11:00 Uhr

Zu einem räuberischen Diebstahl und einem einfachen Diebstahl kam es am Donnerstagmorgen in einer Parfümerie in der Maximilianstraße. Ein zunächst unbekannter Täter entwendete dort vier Parfüms. Als er von einer nacheilenden Angestellten festgehalten werden sollte, stieß er diese von sich, um sich die Beute zu sichern. Danach flüchtete er mit dem Diebesgut. Da er bereits zurückliegend in der Parfümerie wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch aufgefallen war, sind seine Personalien bekannt. An seiner Wohnanschrift konnte der Beschuldigte am Tattag nicht angetroffen werden. Zeitgleich zu dem räuberischen Diebstahl entwendete ein weiterer Täter, der offensichtlich in Verbindung zum ersten Täter steht, in der Parfümerie mindestens zwei Parfüms. Die Ermittlungen hinsichtlich dessen Personalien, sowie der Schadenshöhe des Diebesgutes, dauern derzeit noch an.