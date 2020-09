Reisende und Zugpersonal bedroht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Ein 27-Jähriger fiel am Donnerstag 17.09. im Bahnhof Gießen durch Pöbeleien und Beleidigungen auf. Der Mann wollte gegen 23 Uhr in eine Regionalbahn steigen. Zuvor hatte er am Bahnsteig mehrere Reisende mit den Worten: “Ich schneide euch den Hals ab”, “Ich schmeiße euch vor den Zug” lautstark bedroht.

Die Zugbegleiterin der Regionalbahn weigerte sich daraufhin den gebürtigen Ukrainer mitzunehmen und rief die Bundespolizei. Nur unter Protest und erneuten Beleidigungen folgte der Mann den Polizisten aus dem Zug. Wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung leitete die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

Gießen: Unfallflucht in der Ringallee

Trotz Schaden von 2.000 Euro an einem VW flüchtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Ringallee. Der blaue Sharan parkte am Samstag (12. September) zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Messeplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Mini beim Abbiegen touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW Minis nach einer Unfallflucht in der Obertorstraße. Eine unbekannte Autofahrerin bog Freitagvormittag gegen 09.15 Uhr von der Obertorstraße auf den Parkplatz der Sparkasse ab und beschädigte dabei den roten Mini. Anschließend entfernte sich die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Einbrecher kam über gekipptes Fenster

Ein Einbrecher stand mitten im Schlafzimmer, als der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße wach wurde. Der Unbekannte kam am Donnerstag gegen 22.45 Uhr offenbar über ein gekipptes Fenster in die Kellerwohnung. Der Verdächtige flüchtete mit dem Portemonnaie des Bewohners und Schmuck aus der Wohnung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Münzen aus Keller gestohlen

In einem Mehrfamilienhaus am Ludwigsplatz brachen Unbekannte in mehrere Kellerräume ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 19.00 Uhr am Donnerstag die Kellertür, öffneten mehrere Abteile und flüchteten mit Münzen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mit Luftdruckwaffe Scheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 15.20 Uhr vermutlich mit einer Luftdruckwaffe die Scheibe eines Gebäudes im Carl-Benz-Ring beschädigt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0.

Biebertal: Hoftür aufgehebelt

Unbekannte hebelten zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 14.30 Uhr am Mittwoch die Hoftür eines Bauernhofes im Hainaer Weg in Rodheim-Bieber auf. Aus dem Gebäude fehlt offenbar nichts. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Staufenberg: Mobiltelefon gestohlen

Auf ein Mobiltelefon hatte es ein Unbekannter am Mittwoch offenbar abgesehen. Der Dieb stahl es zwischen 16.00 und 16.20 Uhr aus dem Einkaufskorb einer 55-jährigen Frau, als sie zum Einkaufen in einem Geschäft in der Marktstraße war.

Hinweise bitte an die Polizeistation gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang führt zu Auffahrunfall

4.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (17.September) gegen 14.45 Uhr in der Frankfurter Straße. Eine 67-jährige Frau in einem VW und eine 31-jährige Gießenerin in einem VW befuhren hintereinander die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte. Plötzlich wechselte ein Unbekannter mit einem Ford vom Linksabbiegerstreifen auf den Geradeausstreifen, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Die 67-Jährige musste eine Bremsung durchführen, die die 31-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr.

Der unbekannte Ford-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Die 31-Jährige verletzte sich leicht.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Berührung im Gegenverkehr

Am Donnerstag (17.September) gegen 10.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 156 bei Albach zu einem Unfall. Ein 52-jähriger Mann in einem VW fuhr von der Bundesstraße 457 Richtung Albach und ein 69-jähriger Mann mit einem LKW fuhr in entgegengesetzte Richtung. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge.

Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben machen Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

