Unbekannte Täter stehlen zwei Teleskopradlader

Gudensberg (ots) – 17.09.2020, 17 Uhr bis 18.09.2020, 08 Uhr – Zwei neue Teleskopradlader im Gesamtwert von 110.000 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Gelände eines Landmaschinenhandels im Bahnwiesenweg. Die Täter hatten einen Maschendrahtzaun am Firmengelände durchtrennt und sich anschließend zu den dort abgestellten Radladern begeben.

Auf nicht bekannte Weise wurden die zwei Radlader vom Firmengelände gebracht und vermutlich in der Nähe auf ein Transportfahrzeug verladen. Bei den gestohlenen roten Radladern handelt es sich um Maschinen des Herstellers Weidemann, einmal Modell 3080 T im Wert von 50.000 Euro und einmal Modell 5080 T im Wert von 60.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte Täter versuchen in Restaurant einzubrechen

Melsungen (ots) – 16.09.2020, 23:30 Uhr bis 17.09.2020, 06 Uhr – In ein Restaurant in der Nürnberger Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag 17.09.2020 einzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Die Täter hatten versucht das Türschloss der Eingangstür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen