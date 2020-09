Bundespolizistin von Reisender gebissen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel – (ots) – Nach einer Fahrt ohne gültigen Fahrschein und ohne Ausweispapiere, widersetzte sich am Donnerstag 17.09.2020 eine 21-jährige Nigerianerin der polizeilichen Kontrolle. Die Frau war dem Zugpersonal eines Intercity-Express bei der Fahrscheinkontrolle aufgefallen. Am Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe sollte die Frau den Zug verlassen. Freiwillig tat sie dies jedoch nicht.

Die in Baden-Württemberg Wohnende, konnte selbst durch eine Streife der Bundespolizei Kassel nicht beruhigt werden. Um die Identität der jungen Frau eindeutig zu klären, sollte sie die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hiermit war sie aber ebenfalls nicht einverstanden.

Nur mit großer Mühe konnte die gebürtige Nigerianerin aus dem Zug und zur Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg hielt sie sich immer wieder an Haltestangen und Geländern fest. Mehrmals schlug sie um sich und traf die eingesetzten Polizisten. Zur Sicherheit mussten ihr Handschellen angelegt werden, dabei biss sie einer Beamtin in die Hand. Verletzt wurde diese nicht, zum Glück trug sie Handschuhe.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 21-Jährige Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Danach konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Auto landet vor Kirche auf dem Dach – Ermittlungen wegen Alkohol am Steuer (siehe Foto)

Kassel-Harleshausen (ots) – Für die Fahrerin noch relativ glimpflich ging in der Nacht zum heutigen Freitag 18.09.2020 in der Wolfhager Straße ein Unfall aus, bei dem die Frau mit ihrem Auto einen Zaun durchbrach, sich überschlug und vor einem Kirchengebäude auf dem Dach landete. Die 25-Jährige aus Kassel erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Da sich vor Ort bei den ersten Ermittlungen zur Unfallursache herausstellte, dass die Fahrerin offenbar Alkohol getrunken hatte, musste sie später eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 1:20 Uhr in Höhe eines Kirchengebäudes in der Wolfhager Straße, nahe des Haroldplatzes. Die 25-Jährige war mit ihrem Kleinwagen stadtauswärts unterwegs und verlor in Höhe der Hausnummer 310 die Kontrolle über ihren Wagen. Im weiteren Verlauf geriet das Auto ins Schleudern, überfuhr unkontrolliert den rechten Gehweg, durchbrach einen Metallzaun, überschlug sich und kam an der Treppe des Kirchengebäudes auf dem Dach zum Liegen.

Die 25-Jährige hatte sich anschließend noch selbstständig aus dem Wagen befreien können. An ihrem Pkw war ein Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weitere 5.000 Euro Schaden entstanden durch die Beschädigungen auf dem Kirchengelände.

Grubber reißt bei Ausweichmanöver von Trecker ab – Polizei sucht Mountainbike-Fahrer

Kassel-Niederzwehren (ots) – Bei einem Ausweichmanöver in der Straße “Am Keilsberg” ist einem 57-Jährigen aus Kassel am gestrigen Donnerstagnachmittag der Grubber von seinem Trecker abgerissen. Dadurch entstand an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug und Anbauteil ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Wie der Fahrer des Treckers bei der Erstattung der Unfallanzeige am heutigen Freitag angab, hatte er einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen müssen, der anschließend weiterfuhr.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer, der ein hellblaues Mountainbike gefahren haben soll, geben können.

Wie der 57-Jährige angab, ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr. Er sei mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Straße “Am Keilsberg” in Richtung Hamburger Straße unterwegs gewesen und wollte wiederum nach rechts in die Straße “Am Keilsberg” in Richtung der Hausnummer 2 abbiegen. Im Einmündungsbereich sei ihm dann mittig auf der schmalen Fahrbahn der Fahrradfahrer entgegengekommen.

Nur durch ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung, bei der jedoch der Grubber abriss, habe er einen Zusammenstoß verhindern könne. Der Fahrradfahrer sei ebenfalls ausgewichen, anschließend aber in Richtung Dittershäuser Straße / Niederzwehren weitergefahren.

Es soll sich um einen ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben, der einen schwarzen Helm und eine graue Jacke trug und mit einem hellblauen Mountainbike unterwegs war.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Mountainbike-Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Wechselfallentrick vor Baumarkt in Hafenstraße – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt (ots) – Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Mittwoch 16.09.2020 vor einem Baumarkt in der Hafenstraße einen 66-Jährigen aus Niestetal beklaut. Unter dem Vorwand, ein 2-Euro-Stück in kleineres Geld gewechselt haben zu wollen, hatte der Mann das Opfer gegen 17:50 Uhr dazu gebracht, in seinem Portemonnaie nachzuschauen. Dabei tippte der Unbekannte plötzlich mit seinem Zeigefinger in die Geldbörse des 66-Jährigen und entwendeten dabei geschickt mehrere Geldscheine aus dem Scheinfach. Das Opfer bemerkte den Diebstahl von mehreren Hundert Euro erst eine Weile später und erstattete am gestrigen Donnerstag 17.09.2020 schließlich Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50 bis 55 Jahre alten, etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit kurz geschorenen, grau melierten Haaren und rundem Gesicht gehandelt haben, der ein dunkel-kariertes Hemd sowie eine dunkle Hose trug und gutes Deutsch mit leicht ausländischem Akzent sprach.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Opfer von Handyraub am Wilhelmshöher Bahnhof gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Ein Handyraub mit unbekanntem Opfer am Wilhelmshöher Bahnhof, der sich am gestrigen Donnerstagabend ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Beamten der Bundespolizei gelang bei der sofortigen Nacheile zwar die Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen, das Raubopfer war aber in der Zwischenzeit verschwunden. Die Ermittler der Kripo bitten den jungen Mann, der in Begleitung eines anderen Jugendlichen gewesen sein soll, nun, sich bei der Polizei zu melden.

Der Raub hatte sich gegen 21:20 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestellen auf dem Vorplatz des Wilhelmshöher Bahnhofs ereignet. Der Überfallene hatte eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam gemacht und auf eine fünfköpfige Personengruppe gedeutet. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, flüchtete die Gruppe.

Es gelang jedoch die Festnahme des 17-Jährigen, bei dem es sich um denjenigen gehandelt haben soll, der dem Opfer das Handy raubte. Das Handy konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Leider war auch das mutmaßliche Raubopfer bei Eintreffen weiterer Polizeistreifen am Tatort verschwunden.

Die weiteren Ermittlungen und Zeugenvernehmungen erhärteten den Verdacht, dass es tatsächlich zu einem Raubdelikt gekommen war. Zur Aufklärung des Falls ist nun die Aussage des Überfallenen von erheblicher Bedeutung. Das Raubopfer, sein Begleiter oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich für die Ermittler des K 35 unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

