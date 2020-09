Frankfurt: Toyota-Pkw beliebt bei Autodieben

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(wie) – Im Tatzeitraum vom 30.08.2020 bis zum 17.09.2020 kam es im Frankfurter Stadtgebiet zu insgesamt 6 Autodiebstählen. Betroffen waren immer Fahrzeuge der Marke Toyota der Baujahre 2016 und 2017. Lediglich in einem Fall handelte es sich um das Baujahr 2008.

Die Tatbegehungsweise ist dabei immer dieselbe. Die verschlossenen Fahrzeuge werden auf unbekannte Weise aufgebrochen und dann entwendet. Die Tatorte waren:

August 2020 Am Villaberg, schwarzer Toyota RAV4, Baujahr 2016(Versuch) August 2020 Ziegelhüttenweg, grauer Toyota RAV4, Baujahr 2016 September 2020 Eschersheimer Landstraße weißer Toyota RAV4, Baujahr 2017 September 2020 Ahornstraße, schwarzer Toyota Corolla, Baujahr 2008 September 2020 Justinianstraße, weißer Toyota Auris, Baujahr 2017 September 2020 Donnersbergstraße, schwarzer Toyota RAV4, Baujahr 2016

Es ist bislang ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069/755-53199 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Frankfurt-Nordend (ots)-(hol) – Donnerstagmorgen 17.09.2020 ereignete sich an der Einmündung Nibelungenallee/Richard-Wagner-Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 07:30 Uhr befuhren der 56-jährige Fahrer des Lkw sowie die 41-jährige Radfahrerin die Nibelungenallee in gleicher Richtung nach Osten. In Höhe der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße bog der Lkw-Fahrer nach rechts in diese ab.

Bei diesem Abbiegevorgang kollidierten die beiden und die Fahrradfahrerin geriet unter den Lkw, wo sie eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite die Frau. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

