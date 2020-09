Polizei Eschwege

88-jährige Autofahrerin kollidiert beim Ausparken mit gepflastertem Blumenbeet

(ots) – Eine 88-jährige Frau aus Wehretal ist am Donnerstagnachmittag um 14.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug verunfallt, als sie in Eschwege vom Parkplatz Hinter den Scheuern/Wendische Mark ausparken wollte. Die Frau, offenbar altersbedingt leicht desorientiert, fuhr auf dem durch Pflastersteine seitlich begrenzten Parkplatz durch eine Engstelle zwischen einem Parkscheinautomaten und der Parkplatzbegrenzung hindurch. Die Frau befuhr dann weiterhin den Gehweg und kam schließlich an einer weiteren Engstelle zwischen einer Hauswand und einem Brunnen zum Stehen.

Bei der Irrfahrt beschädigte die Frau lediglich ihr eigenes Fahrzeug, als die ältere Dame gegen ein mit Pflastersteinen eingefasstes Blumenbeet stieß. Die Schadenshöhe am Pkw steht noch nicht fest.

Zusammenstoß

(ots) – Am Donnerstagmorgen 17.09.2020 kam es gegen 10.15 Uhr im Bereich des Schlossplatzes in Eschwege zu einem Unfall, als eine 60-jährige Autofahrerin aus Eschwege mit dem Pkw eines 45-Jährigen aus Wanfried zusammenstieß. Die Frau wollte von den Parkplätzen vor der Schlossapotheke kommend nach rechts in Richtung Mühlgraben einbiegen und übersah dabei den 45-Jährigen, der aus Richtung Schlossplatzkreuzung kommend in Richtung Mühlgraben unterwegs war und dann auf dem rechten Seitenstreifen unterhalb der Parkplatzeinmündung anhielt.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt 1.100 Euro.

Fahrraddiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte habend in der Zeit von Donnerstagabend 20.00 Uhr bis Freitagmorgen 08.00 Uhr ein anthrazitfarbenes Damenrad im Wert von 50 Euro aus einer Scheune in Kleinvach entwendet.

Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Brückenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Unfallflüchtiger Pkw aufgrund von Zeugenangaben ermittelt

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Donnerstagabend ein unfallflüchtiger Pkw ermittelt werden, dessen Fahrer gegen 15.30 Uhr einen Unfall verursacht hatte und dann unerlaubt davongefahren war. Zur Unfallzeit war der Verursacher in der Straße Auf den Teichhöfen in Bad Sooden-Allendorf unterwegs und musste aufgrund einer Fahrbahnverengung rückwärts rangieren, wobei er einen geparkten Pkw beschädigte. Dann war der Fahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll, davongefahren.

Der Unfallhergang war von einer Zeugin beobachtet worden, die im Verlauf des Abends dann durch Zufall nochmal auf das verursachende Fahrzeug mit dem gleichen Fahrer aufmerksam wurde. Die Zeugin konnte dem Fahrzeug dann folgen und führte die ermittelnden Polizeibeamten schließlich zum Abstellort des Autos und dem mutmaßlichen Aufenthaltsort des Fahrers in einer nahegelegenen Gaststätte.

18-jährige Autofahrerin nimmt 56-Jähriger die Vorfahrt

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr hat eine 18-jährige Autofahrerin aus Meinhard einer 56-Jahre alten Autofahrerin aus Mühlhausen die Vorfahrt genommen. Die 18-Jährige wollte aus Richtung Aue kommend nach links auf die Bundesstraße B 249 in Richtung Eschwege einbiegen. Die 56-Jährige war auf der Bundesstraße B 249 von Eschwege kommend in Richtung Wanfried vorfahrtberechtigt unterwegs, als sie an der Ortsumgehung von Frieda mit der einbiegenden 18-Jährigen zusammenstieß. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Sontra

Unbekannte klauen Feuerlöscher

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 10.00 Uhr aus einem von außen zugänglichen und unverschlossenen Keller in der Straße Kirchrain in Sontra-Breitau einen Feuerlöscher entwendet und im Nahbereich der Tatörtlichkeit auf der Straße entleert. Den Schaden beziffert die Polizei auf 25 Euro. Hinweise unter 05653/9766-0 an die Polizei in Sontra.

Polizei Witzenhausen

27-Jährige prallt mit Klein-Lkw erst gegen Zaunpfeiler, später gegen Pkw

Am Donnerstagmittag gg. 12:50 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Göttingen mit einem zu einem Wohnmobil umgebauten Klein-Lkw in Witzenhausen die Große Gasse aus Richtung Bornhagener Straße kommend. Die Frau war in Richtung Junkerscheune unterwegs, kam dann aber laut Unfallbericht aufgrund einer Fehleinschätzung hinsichtlich der Fahrzeugmaße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen verklinkerten Zaunpfeiler und in der Folge noch gegen eine Fachwerkwand.

Durch die Kollision geriet die Frau mit ihrem Klein-Lkw dann ins Schleudern und prallte letztlich gegen einen geparkten Pkw. Die Polizei in Witzenhausen geht bei dem Unfall von einem Schaden in Höhe von 5.500 Euro aus.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagmittag, 12.00 Uhr den geparkten Pkw einer 49-Jährigen aus Witzenhausen beschädigt. Das betroffene Auto, ein Pkw Ford, stand im Unfallzeitraum in der Thüringer Straße von Witzenhausen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der flüchtige Verursacher streifte das Auto im Vorbeifahren und beschädigte den linken Außenspiegel.

Der Schaden wird mit 800 Euro angegeben. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

