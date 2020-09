Friedberg (ots) – Am Mittwoch 16.09.2020 ist kurz vor 07 Uhr ein 40-jähriger Fußgänger auf dem am Seemenbach entlangführenden Radweg überfallen worden. Ein nordafrikanisch aussehendes Duo griff den aus Büdingen stammenden 40-Jährigen hinterrücks an und nahm ihm Bargeld und Smartphone weg.

Eine Frau, die auf das Geschehen aufmerksam wurde, hatte daraufhin laut nach Hilfe gerufen, sodass das Duo von dem Geschädigten abließ und in Richtung Feld davonrannte. Eine andere weibliche Person verständigte wenige Augenblicke später für den am Boden liegenden Verletzen einen Krankenwagen.

Derzeit steht die Identität der weiblichen Person, dank derer man vom Geschädigten abgelassen hatte, nicht fest. Da diese als wichtige Zeugin in Betracht kommt, wird die Frau dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gleiches gilt für eine weitere Frau, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls in der Nähe aufgehalten haben soll und den Tathergang möglicherweise hatte beobachten können.

Zudem werden die beiden flüchtigen Tatverdächtigen wie folgt beschrieben:

Täter 1: ungefähr 25 Jahre alt und etwa 185 cm groß; sportlich-schlank; Vollbart; nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Mann trug einen schwarzen Rucksack und Sportschuhe mit roten Akzenten.

Täter 2: etwa 40 Jahre alt und circa 175 groß; dick; Vollbart; nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er trug eine Jogginghose und Sportschuhe.

Die Polizei fragt außerdem: Wem sind die beiden unbekannten Räuber vor, während oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Zeugen sowie den Flüchtigen tätigen? Unter der Telefonnummer 06031/6010 erreichen Sie die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei.

