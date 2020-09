Mannheim: Spieltage 5 bis 12 des SV Waldhof zeitgenau angesetzt

Mannheim – Bevor am kommenden Montag der SV Waldhof in die 3. Liga startet stehen nun auch die weiteren Ansetzungen fest. Am heutigen Donnerstag hat der Deutsche Fußball Bund die Spieltage 5 bis 12 angesetzt.

Das Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden findet am Samstag, den 17.10.20 um 14 Uhr statt. In der darauffolgenden Englischen Woche kommt es am Dienstag, den 20.10.20 um 19 Uhr zum Heimspiel gegen Hansa Rostock. Der 7.Spieltag bringt die Partie beim amtierenden Meister, FC Bayern II, am Sonntag, den 25.10.20 um 14 Uhr. Die Partie gegen den 1. FC Magdeburg findet am Samstag, den 31.10.20 um 14 Uhr im heimischen Carl-Benz-Stadion statt. Ins Emsland müssen die Buwe am Samstag, den 7.11.20 um 14 Uhr und spielen dort gegen den SV Meppen. Weiter geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag, den 14.11.20 um 14 Uhr und der Partie am Samstag, den 21.11.20 um 14 Uhr beim FSV Zwickau. Am 12. Spieltag empfängt der SVW den MSV Duisburg am Dienstag, 24.11.20 um 19 Uhr.

Hier die Spiele in der Übersicht: