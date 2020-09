Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Einbruch in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Im Tagesverlauf des 16.09.2020 kam es in der Straße „In der Silz“ zu einem Einbruch in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 3000EUR.

Zeugen, die in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis 17:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden (Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de).

Bad Dürkheim: Zwei PKW mutwillig zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 14.09.2020, ca. 20:00 Uhr bis 16.09.2020 ca. 14:00 Uhr wurden in der Jahnstraße in Bad Dürkheim zwei ordnungsgemäß geparkte PKWs mittels eines spitzen Gegenstandes durch bislang Unbekannte zerkratzt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Freinsheim (ots) – Am 17.09.2020 gegen 06:50 Uhr kam es in der Herxheimer Straße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person sowie einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Vorausgegangen war die Fahrt eines 19-Jährigen BMW-Fahrers mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung L522 kommend in Richtung Reiboldstraße. Aufgrund der den örtlichen Gegebenheiten nicht angepassten Geschwindigkeit geriet dieser auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen eine Grundstückmauer und kam ca. 75m nach dem Aufprall zum Stehen. Beim Aufprall wurde ein Rad des PKW vollständig von der Achse gerissen. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Fahrzeugs erkannte die Situation frühzeitig und konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW des 19-Jährigen durch Ausweichen verhindern. Eine Gefährdung der Fahrzeugführerin bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Herxheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 08:30 Uhr gesperrt werden.

Haßloch: Anhänger löst sich von PKW

Haßloch (ots) – Auf der L532 in Richtung Böhl-Iggelheim war am Mittwochmittag (16. Sept. 2020, 12:15 Uhr) der Fahrer eines Kia mit seinem Anhänger unterwegs, als sich dieser in Höhe des Jugendhofs vom Gespann löste. Der Hänger erfasste einen in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrer, bevor er an einer Leitplanke zum Stehen kam. Der 49-Jährige Radfahrer stürzte und wurde mit Abschürfungen, Prellungen und dem Verdacht von Rippenfrakturen in die Unfallklinik nach Oggersheim (BG Unfallklinik)eingeliefert. Warum sich der Anhänger gelöst hat, konnte die Polizei Haßloch vor Ort nicht klären. Der Sachschaden wurde auf 1.000, –EUR geschätzt. Gegen den 37-Jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Haßloch: Hoftor umgefahren und geflüchtet

Haßloch (ots) – Einen Sachschaden von 2.000, –EUR verursacht und sich nicht darum gekümmert, hat Mittwochnachmittag (16. September 2020, 14:40 Uhr) der Fahrer eines dunklen Ford in Forst. Betroffen ist ein Winzer in der Weinstraße, bei dem ein unbekannter Mann zuvor Wein eingekauft hat. Beim Verlassen des Innenhofs stieß er mit der Fahrzeugfront gegen das massive Rolltor, riss es aus der Verankerung und flüchtete. Obwohl es zunächst nur vage Hinweise auf den Schadensverursacher gab, geht die Polizei Haßloch davon aus, die Sache aufklären zu können. In Verdacht steht ein älterer aus dem Raum Ludwigshafen, der den Einkauf mittels Karte bezahlte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Haßloch: Wieder betrügerische Anrufe

Haßloch (ots) – Gleich zwei Mal versuchten am Mittwoch (16. Sept. 2020) Betrüger am Telefon Geld von älteren Menschen zu erschwindeln. Bei einer 81-jährigen Deidesheimerin meldete sich eine junge Dame mit dem tatsächlichen Namen ihrer Enkelin. Dennoch erkannte die rüstige Rentnerin, dass die Person am Telefon nicht ihre Enkelin ist. Noch bevor eine Forderung nach Geld gestellt werden konnte, beendete sie das Telefonat. Wie die Anruferin an den Namen der Enkelin gelangen konnte, ist unklar. Sich ebenfalls nicht aus Glatteis führen lassen, hat sich um 15:30 Uhr eine 87-Jährige aus Haßloch, der man vorgaukelte, ihr Enkel brauche dringend Geld, weil er in einen Autounfall verwickelt sei. Die Dame wurde misstrauisch und legte auf. Die Polizei Haßloch warnt vor solchen Anrufen. Werden bekannte Telefonnummern im Display angezeigt, sei dies keinesfalls ein Beleg dafür, dass man mit dem tatsächlichen Anschlussinhaber spreche. Kriminellen gelänge es, beliebige Telefonnummern zu generieren und auf anzeigen zu lassen, auch solche von Polizei oder anderen Behörden, um bei ihren Opfern Vertrauen zu erwecken.