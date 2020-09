Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule im Oktober 2020

Bad Dürkheim – Klimaschutz, Nachhaltig leben ohne Plastik, Waldbaden.

Mobilität und Klimaschutz

Der Verkehrssektor ist in Deutschland für rund 20% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Abend geht der Frage nach, wie sich nachhaltige Fortbewegungsmethoden in den Alltag integrieren lassen, ob ein Umstieg auf mehr ÖPNV möglich ist und wie die E-Mobilität helfen kann, das Auto sauberer zu machen. Dazu Raum für Diskussionen, eigene Ideen, ein Lastenrad testen und ein E-Auto Probe fahren.

Dienstag, 6. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, 8 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2400

Online-Kurs: Auf den Spuren von Paul Klee

Klee gilt als Erfinder einer neuen, ausdrucksstarken, weitgehend abstrakten, fast poetischen Bildsprache. Er experimentierte mit diversen Techniken und der Ausdruckskraft der Farbe. Sich von seinen Werken inspirieren lassen und dabei eine eigene Bildsprache entwickeln, bietet dieser online-Kurs in der vhs.cloud. Die Dozentin unterrichtet an den Kurstagen 90 Minuten in einem Konferenzraum. Nach jedem Kurstermin wird sie zusätzlich mögliche Fragen im Forum beantworten.

Ab Donnerstag, 8. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, 3 Abende, 24 €

Anmeldung: Kvhs-Geschäftsstelle, 06322/961-2444

Escape-Room: Mika ist verschwunden!

Die Eltern befürchten, dass irgendetwas nicht stimmt. Mika benahm sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Um herauszufinden, wo Mika ist und was er vorhat, wird Mikas Zimmer nach Spuren durchsucht, um dort hoffentlich vieles über Mika, vielleicht aber auch etwas über sich selbst heraus zu finden.

Vom 12. bis 16. Oktober mehrere Durchgänge für max. 6 Personen im Escape Room der Volkshochschule / Stadtbücherei Neustadt. Die Suche dauert 60 Minuten. Nach dem Spiel sollen das Ergebnis und die gewonnenen Erkenntnisse in einer ca. 30-minütigen Gesprächsrunde diskutiert und reflektiert werden. Gebührenfrei.

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2400

Business-Yoga

Stress frühzeitig erkennen lernen und Strategien üben, um die Stressspirale zu unterbrechen und Gelassenheit und Ruhe zu erreichen.

Samstag, 17. Oktober, 9 bis 17 Uhr, Geschäftsstelle der kvhs Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 66 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Waldbaden

Den Wald bewusst erleben, die Wirkung des Waldes auf Körper, Geist und Seele beim langsamen Gehen und Achtsamkeits-, Atem- und Entspannungsübungen erfahren.

Samstag, 17. Oktober, 9 bis 13 Uhr, 14 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Kurs: Tiefenentspannung

Verschiedene Entspannungstechniken für Körper und Geist, die die Fähigkeit stärken, Stress abzubauen, innere Ruhe und neue Energie zu finden und vorzubeugen gegen körperliche Erkrankungen, Burnout, Ängste und psychische Probleme. Zur Teilnahme wird ein Computer, Tablet oder Handy mit Internetzugang benötigt.

Ab Mittwoch, 21. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, 4 Abende, 51 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Englisch: Ferienkurs für Schüler

Speziell für Jugendliche der Klassenstufen 8-10, die ihre Kenntnisse in Grammatik, Wortschatz, Textverständnis und Kommunikation wiederholen und festigen möchten. Wiederholung und Übung aller Zeiten und Training des Vokabulars und der Kommunikationsfähigkeit durch Gespräche, Texte und Spiele. Der Kurs findet weitestgehend auf Englisch statt.

Donnerstag, 22. bis Samstag 24. Oktober, 9 bis 13 Uhr, 3 Tage, 40 €

Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle, 06322/961-2402

Online-Kurs: LandArt-Challenge

LandArt verbindet den Aufenthalt in freier Natur mit dem Ausleben kreativer Ideen. Der Fokus liegt nicht nur auf dem Werk das erstellt wird, sondern auch darauf, das Auge zu schulen und die Natur und seine Umgebung einmal anders wahrzunehmen.

Dieser Kurs findet in der vhs.cloud statt.

Sa, 24. Oktober und So, 25. Oktober, 14 bis 14.45 Uhr, 8 €

Die Dozentin ist am Kurstag 45 Minuten für Fragen im Chat ansprechbar. Am 25.10. findet die Präsentation der Ergebnisse statt. Feedback gibt es über Pinnwand und Chat.

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2444

Online-Kurs: SchriftArt

Schrift und Bilder transportieren Informationen, kombiniert erzielen sie ausdrucksvolle Ergebnisse. Das geschriebene Wort mutiert zur Zeichnung, die eigene Handschrift wird zum gestalterischen Mittel. Dieser Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt.

Die Dozentin ist an den Kurstagen 90 Minuten für Fragen im Chat ansprechbar. Nach jedem Kurstermin wird sie zusätzlich mögliche Fragen im Forum beantworten.

Ab Montag, 26. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, 3 Abende, 24 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2444

Methodenfortbildung zur Bewältigung des Kita Alltags

Die Bildungsfreistellung vermittelt Methoden, Entlastungsmöglichkeiten und alternativen Herangehensweisen, um den steigenden Anforderungen in der Kita gerecht werden zu können und wieder Kraft, Motivation und Freude an der Arbeit zu haben.

Systemische Gesprächskultur, Konfliktmanagement und Deeskalation, Zwischen Puppenecke, Portfolio und Elterngespräch, Reflexion des eigenen „Betriebssystems“, Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Das Seminar kann auch privat gebucht werden. Anmeldeschluss: 5.10.

Mittwoch, 28. bis Freitag, 30. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Kurs für Frauen: Nachhaltig leben ohne Plastik

Plastik umgibt uns überall im alltäglichen Leben. In Gebrauchsgegenständen, in Verpackungen, in der Kleidung und sogar als kleinste Teilchen in Kosmetikartikeln.

Jährlich produziert jede Deutsche beziehungsweise jeder Deutsche durchschnittlich 37,4 Kilogramm Plastikmüll damit belegen wir den dritten Platz im EU-Ranking. Weltweit gesehen gelangt außerdem auf den verschiedensten Wegen in etwa 9 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr über unsere Flüsse in die Weltmeere. Die Folgen sind unermesslich. Wie gelangt das Plastik in die Meere und welche Auswirkungen zieht dies mit sich? Wie kann man im Alltag den Plastikkonsum reduzieren? Die Teilnehmerinnen können sich einbringen und bspw. Ihre Ideen im Chat miteinander teilen. Kostenfrei durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau.

Mittwoch, 28. Oktober, 20 bis 21.30 Uhr

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Mittsommer-Mörder

Der Krimischreibkurs mit skandinavischem Schwerpunkt informiert über Krimiautoren aus dem Hohen Norden. Um selbst zu schreiben, werden Themen, Charaktere, Spannungsbogen, Aufbau und Perspektiven analysiert.

Freitag, 30. Oktober, 14 bis 18.30 Uhr und Samstag, 31. Oktober und Sonntag, 1. November, 13 bis 16 Uhr, 3 Nachmittage, 38 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Anmeldungen sind 5 Tage vor Kursbeginn und auch online möglich unter www.kvhs-duew.de.

Alle Kurse der kvhs werden in kleinen Gruppen mit entsprechender Hygiene abgehalten.