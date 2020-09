Freinsheim: Musik für Violine, Horn und Klavier am 05. Oktober 2020

Freinsheim – Der Anfang ist vollbracht – in einer schwierigen Zeit, geprägt von Einschränkungen der sozialen Kontakte – hat Von-Busch-Hof Konzertant e.V. versucht, all unseren Besuchern und Musikern in Freinsheim wieder eine musikalische Heimat zu geben.

“An dieser Stelle bedanken wir uns auch auf das Aufrichtigste für die Unterstützung und das Verständnis, was wir in der Zeit von Corona erfahren haben!“

Das erste Konzert – mit geteilten Zeitabläufen – ausgeführt vom Saxophonquartett „clair-obscur“, war ein gelungener Start in eine schwierige Saison. Aber wie lautet doch der bekannte Slogan? „Wir schaffen das!“

Nun liebe Muskfreunde bereiten wir das zweite Konzert mit den Lettinnen Baiba Skride (Violine), Lauma Skride (Klavier) und Stefan Dohr (Horn) vor.

Das Beethoven-Jahr ist leider bisher an uns vorübergegangen, wir greifen es mit der Sonate für Horn und Klavier F-Dur op. 17 und der Sonate für Klavier und Violine Nr. 2 A-Dur op. 12/2 auf. Übrigens hat Beethoven selbst das Hornspiel erlernt.

Zum Abschluss unseres Konzertabends erklingt Johannes Brahms’ Trio für Klavier, Violine und Horn Es-Dur op. 40. Auch Brahms erlernte, wie Beethoven, das Hornspiel; es war eines seiner Lieblingsinstrumente.

„Bitte, liebe Konzertbesucher, beachten Sie die geteilten Anfangszeiten von 18 und 20 Uhr, da wir Auflagen berücksichtigen müssen. Das Konzert um 18 Uhr ist bereits ausverkauft. Für das 20-Uhr-Konzert stehen noch ausreichend Plätze zur Verfügung.“

Bei diesen Konzerten am Montag, 05.10.2020, 18.00 und 20.00 Uhr, beträgt der Eintrittspreis jeweils € 20,00 für Erwachsene und € 5,00 für Schüler und Studenten. Öffnungszeiten der Kasse: 30 Minuten vor Beginn – leider gibt es keinen Ausschank.

Die Veranstaltung findet statt im Kulturzentrum Von-Busch-Hof, Freinsheim. Karten können Sie bestellen bei Von-Busch-Hof Konzertant e.V. (kartenbestellung@vbh-k.de), oder über die Online-Reservierung auf der Homepage http://vbh-konzertant.de. Dann erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung. Sie können auch telefonisch über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim bestellen, erhalten dabei aber leider keine Reservierungsbestätigung: Tel. 06353 989294.

Bitte beachten Sie die AHA-Formel (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen) und vermeiden Sie Situationen, in denen das Risiko zur Übertragung des Coronavirus erhöht ist.