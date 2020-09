Neustadt: MINT-Netzwerktreffen der MINT-Region Neustadt ein voller Erfolg

Neustadt an der Weinstraße – Neustadt ist MINT-Region Rheinland-Pfalz 2019 geworden – und das mithilfe der vielen engagierten Akteurinnen und Akteure in und um Neustadt. Auch deshalb hat sich das Neustadter MINT-Bildungsnetzwerk mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Vereinen, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Stiftungen zum ersten Mal nach dem Auftakt vor eineinhalb Jahren am 15. September 2020 in seiner Gänze wieder getroffen.

Die Präsenzveranstaltung im Metallwerk in Mussbach machte trotz der aktuellen Hygienevorschriften einen Austausch untereinander möglich.

Dass geschlechterunabhängige MINT-Bildung eine große Rolle spielen sollte und auch muss machen nicht zuletzt auch Fachkräfteengpässe klar: „Stereotype werden nach wie vor angewandt. Das können wir uns aber bei einem drohenden Fachkräftemangel einfach nicht leisten“, so Luise Forger vom städtischen Bildungsbüro.

Das Programm zum Thema „gelingende Übergänge“ gestaltete sich im Wechsel zwischen Kurzvorträgen und Diskussionsrunden fünf wichtiger MINT-Bildung-Partner, die in diesem Bereich in Neustadt aktiv sind: MINT in der Berufsberatung (Bundesagentur für Arbeit Landau), Führungsangebote z.B. im Müllheizkraftwerk oder auch in der Neustadter Umgebung per uRnature-App (UDATA GmbH), schulübergreifende Jugend forscht-AG inklusive Experimentierwerkstatt, die kostenlosen Fortbildungs- und Materialangebote für Kitas, Grund- und weiterführende Schulen „KiTec“ und „IT2School“ (Wissensfabrik) oder auch die Angebote „Versuch macht klug“, „Miniphänomenta“ und Co. der ansässigen Stiftung PfalzMetall.

Die Fragerunden wurden eifrig genutzt, um sich auszutauschen, zu diskutieren oder auch Lösungsansätze für Problemstellungen, wie beispielsweise das (teilweise) mangelnde Interesse, fehlende Kompetenzen im MINT-Bereich und gezielte Motivation von Mädchen und Frauen anzustoßen.

Wer sich für die genauen Ergebnisse des Treffens interessiert oder gerne dem MINT-Netzwerk beitreten möchte, kann sich gerne unter bildungsbuero@neustadt.eu melden.