Heidelberg (ots) – Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Mittwochmorgen 16.09.2020 am Hauptbahnhof auf dem Weg zur Schule von 2 fremden Männern angesprochen, geschlagen und getreten.

Das Mädchen war an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof gegen 7.35 Uhr aus dem Bus der Linie 34 ausgestiegen und stand nun an der roten Ampel der Fußgängerfurt. Das Kind wollte weiter in Richtung Kurfürstenpassage. Zunächst wurde die 11-Jährige von den beiden fremden Männern angesprochen, als plötzlich einer der Beiden dem Mädchen ins Gesicht schlug und der andere Mann ihr gegen ein Bein trat. Abschliessend flüchteten die beiden Männer in eine Bahn, vermutlich in die Linie 5 Richtung Mannheim.

Das Mädchen wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht.

Die beiden Männer konnte das Kind wie folgt beschreiben:

Täter 1: ca. 30 Jahre; ca. 185 cm; schwarzer “USA-Pulli”, kurze Adidas-Hose, weiße Fila-Schuhe; Bart; schwarze, kurze Haare.

Täter 2: ca. 30 Jahre; ca. 170 cm; blaues T-Shirt; orangene Jogginghose; blonde, kurze Haare.

Die Tat müssten viele Pendler an diesem Morgen beobachtet haben. Insbesondere an der betreffenden Fußgängerfurt überqueren erfahrungsgemäß viele Menschen die Straße, nachdem öffentliche Verkehrsmittel, Busse und Bahnen an den Haltestellen in unmittelbarer Nähe angehalten hatten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.